عاسىر مامىلەسى: ەۋروپالىق وداق پەن ءۇندىستان تاريحي ساۋدا كەلىسىمىن جاساستى
استانا. KAZINFORM - شامامەن جيىرما جىلعا سوزىلعان كۇردەلى كەلىسسوزدەردەن كەيىن ءۇندىستان مەن ەۋروپالىق وداق ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىم (FTA) بويىنشا جۇمىستىڭ اياقتالعانىن رەسمي تۇردە جاريالادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلايدى.
قۇجاتقا 27 - قاڭتاردا دەليدە ەۋرووداق باسشىلارى - ەۋروپالىق كوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن مەن ەۋروپالىق كەڭەس ءتوراعاسى انتونيۋ كوشتانىڭ ساپارى بارىسىندا قول قويىلدى.
اتالعان كەلىسىم الەمدەگى ەڭ ءىرى ەركىن ساۋدا ايماقتارىنىڭ ءبىرىن قالىپتاستىرادى. بۇل ايماق شامامەن 2 ميلليارد حالقى بار نارىقتى قامتيدى.
ەۋروپالىق ساراپشىلار ە و مەن ءۇندىستان اراسىنداعى بۇل كەلىسىمدى «عاسىر مامىلەسى» دەپ اتاپ وتىر. تاراپتاردىڭ رەسمي مالىمدەمەسىنە سايكەس، تاۋارلاردىڭ بارلىق ساناتتارىنىڭ %96 ى بويىنشا كەدەندىك باج سالىعى تولىق جويىلادى نەمەسە ەداۋىر تومەندەتىلەدى.
ەۋروپالىق وندىرۋشىلەر ءۇشىن بۇل بۇرىن جابىق بولىپ كەلگەن ءۇندىستان نارىعىنا كوپتەن كۇتكەن قولجەتىمدىلىكتى بىلدىرەدى. اتاپ ايتقاندا، ەۋروپالىق اۆتوكولىكتەرگە سالىناتىن باج سالىعى، بۇرىن %110 عا دەيىن جەتكەن بولسا، الداعى جىلدارى %10 عا دەيىن تومەندەيدى. ءال ۇندىستان ءوز كەزەگىندە توقىما بۇيىمدارى، فارماتسيەۆتيكالىق ونىمدەر جانە اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارلارى ءۇشىن ە و- نىڭ 27 ەلىنىڭ نارىعىنا ءىس جۇزىندە كەدەرگىسىز قول جەتكىزەدى.
كەلىسىمدى قاتىسۋشى ەلدەردىڭ پارلامەنتتەرىندە راتيفيكاتسيالاۋ ۇدەرىسى الداعى ايلاردا باستالادى. مامىلە وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تولىق كۇشىنە ەنەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ەكونوميستەردىڭ بولجامىنشا، ە و مەن ءۇندىستان اراسىنداعى FTA كەلىسىمىن ىسكە اسىرۋ تاراپتار اراسىنداعى ءوزارا تاۋار اينالىمىن العاشقى ءۇش جىل ىشىندە %30-40 عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇعان دەيىن Kazinform ءۇندىستاننىڭ الەمدەگى ءتورتىنشى ەكونوميكاعا اينالىپ، ءوسىم قارقىنى بويىنشا G7 ەلدەرىنىڭ كوپشىلىگىن باسىپ وزعانىن حابارلاعان.