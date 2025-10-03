عارىشتى باعىندىراتىن تۇڭعىش قازاق ايەلى كىم
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق داننا قاراعۇسوۆا Blue Origin كومپانياسىنىڭ NS-36 زەرتتەۋ ميسسياسى قۇرامىندا عارىشقا اتتانادى
Blue Origin كومپانياسىنىڭ زەرتتەۋ ميسسياسى عارىشقا 8 - قازاندا اتتانباق. وسىلايشا داننا قاراعۇسوۆا تاريحتا قازاقستاننان شىققان العاشقى عارىش ءتۋريستى اتانادى. سونىمەن بىرگە قازاقستان اتىنان عارىشتى باعىندىرعان تۇڭعىش ايەل بولماق.
داننا قاراعۇسوۆا بۇعان دەيىن يۆەنت جانە ديستريبۋتسيا سالاسىندا 25 جىلدان استام ەڭبەك ەتكەن. ول مەديا جانە يۆەنت-حولدينگ - First Media Group تىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى.
- قازىر ءول وزىن-ءوزى رەتتەۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق IT جوباعا اتسالىسىپ جاتىر. عارىش ساپارى وسى زەرتتەۋ قىزمەتىنىڭ ءبىر بولىگى بولماق. عارىشتا ءول وز كومانداسى ازىرلەپ جاتقان تەحنولوگيالاردى جەكە تاجىريبەسىندە سىناپ كورەدى، - دەپ جازىلعان First Media Group-تىڭ مالىمەتىندە.
داننا قاراعۇسوۆانىڭ ءوزى بۇل ساپار كوپتەن بەرگى ارمانىن ورىنداۋ جولىنداعى ءبىر باسپالداق ەكەنىن ايتادى.
- ادامزاتتىڭ بولاشاعى عارىشپەن بايلانىستى. ءبىز جاڭا كوكجيەكتەردى يگەرە وتىرىپ تەحنولوگيالاردى دامىتامىز جانە ءوز مۇمكىندىكتەرىمىزدى كەڭەيتەمىز. مەن ءۇشىن بۇل ساپارى جىلدار بويى ەڭبەكتەنگەن ارمانىمنىڭ ءبىر بولىگى ءارى زەرتتەۋ جوباسىنىڭ ماڭىزدى كەزەڭى، - دەيدى داننا قاراعۇسوۆا.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا العاش رەت ايەلدەر ەكيپاجى عارىشقا ۇشاتىنى ايتىلعان ەدى.