عارىشتان انىق كورىنەتىن ەڭ ءىرى ايسبەرگتەردىڭ ءبىرى A-23A نىڭ ءتۇسى نەگە وزگەردى
استانا. KAZINFORM - عارىشتان كورىنەتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى ايسبەرگتەردىڭ ءبىرى A-23A اشىق كوك تۇسكە ەندى. بۇل ءتۇس ايسبەرگتىڭ جاقىن ارادا، ياعني بىرنەشە كۇدە نەمەسە اپتا ىشىندە ىدىراۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى، دەپ جازدى نەمىس باسىلىمى DW.
NASA استروناۆتى وتكەن جىلدىڭ 27 -جەلتوقسانىندا حالىقارالىق عارىش ستانساسىنان وسى سۋرەتتى ءتۇسىرىپ العان. سالىستىراتىن بولساق، 2023 -جىلعى قاراشادا تۇسىرىلگەن فوتودا ايسبەرگ تولىعىمەن اق ءتۇستى ەكەنى كورىنەدى.
A-23A ايسبەرگى 1986-جىلى انتاركتيداداعى فيلحنەر شەلفتىك مۇزدىعىنان بولىنگەن. سول كەزدە ونىڭ اۋدانى شامامەن 4000 ك م²، ياعني نيۋ-يوركتەن ءۇش ەسە، ال لوندوننان ەكى ەسە ۇلكەن بولعان. 37 جىلدان كەيىن ايسبەرگ درەيف جاساۋعا كىرىستى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ اۋدانى 1182 ك م²- گە قىسقاردى.
A-23A- نىڭ سوڭعى فوتوسۋرەتتەرى عالىمداردى شىنداپ الاڭداتىپ وتىر. اشىق كوك بەتى، ياعني مۇزدىڭ ۇستىندەگى كوك ءتۇس ەرىگەن سۋ كولشىكتەرىن بىلدىرەدى. بۇل ايسبەرگتىڭ جىلى اۋداندارعا جىلجۋى كەزىندە ىدىراپ جاتقانىن، اسىرەسە وڭتۇستىك جارتى شاردا قازىر جاز مەزگىلى ەكەنىن كورسەتەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، انتاركتيداداعى حەكتوريا مۇزدىعى ەكى ايدا 8 شاقىرىم ارتقا شەگىنگەنىن جازعان ەدىك.