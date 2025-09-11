عارىشتان الىپ شاحمات تاقتاسى كورىندى - بۇل نە؟
ا ق ش-تىڭ ايداحو شتاتىندا عارىشتان كورىنەتىن ەرەكشە جەر ۋچاسكەسى بار. 2017 -جىلى استروناۆت تۇسىرگەن سۋرەتتە بۇل جەر شاحمات تاقتاسىن ەسكە تۇسىرەدى. كورىنىس پريست وزەنىنىڭ جانىندا ورنالاسقان، كانادا شەكاراسىنان شامامەن 65 ك م وڭتۇستىكتە. «تاقتانىڭ» ەنى شامامەن 8 ك م، ال ونىڭ قۇرامىندا 185 شارشى شامالاس ۋچاسكە بار، ءارقايسىسىنىڭ اۋماعى 24 فۋتبول الاڭىنا تەڭ. بۇل تۋرالى NASA Earth Observatory مالىمدەدى.
عىلىمي ۇيىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرەكشە سۋرەت XIX عاسىرداعى ورمان شارۋاشىلىعى باستاماسىنىڭ ناتيجەسى.
«شارشىلار اعاش الۋ ماقساتىندا كەسىلدى، ءبىراق ورمان ەكوجۇيەسىن ساقتاۋ ءۇشىن جاڭا اعاش وسپەيىنشە اعاش قالدىرىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەسىلگەن جەرلەرگە جاڭا اعاشتار وتىرعىزىلادى، ولار پىسكەندە كورشى كۆادراتتاردا پروتسەسس قايتالانادى. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، سۋرەت كەلەسى اعاش جيناۋ تسيكلىنەن كەيىن تۇسىرىلگەن.
سۋرەتتە باسقا ەلەمەنت تە كورىنەدى - بىرنەشە شارشى ارقىلى دياگونال وتەتىن ورمان جولى. بۇرىن پريست وزەنى ارقىلى اعاشتاردى جەتكىزۋ جۇزەگە اسىرىلعان، ءبىراق 1990 -جىلدارى رەكرەاتسيالىق ماقساتتارعا اشۋ ءۇشىن بۇل تاجىريبە توقتاتىلعان. قازىر اعاشتار تەك قۇرلىق ارقىلى تاسىمالدانادى.