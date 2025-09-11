ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    عارىشتان الىپ شاحمات تاقتاسى كورىندى - بۇل نە؟

    ا ق ش-تىڭ ايداحو شتاتىندا عارىشتان كورىنەتىن ەرەكشە جەر ۋچاسكەسى بار. 2017 -جىلى استروناۆت تۇسىرگەن سۋرەتتە بۇل جەر شاحمات تاقتاسىن ەسكە تۇسىرەدى. كورىنىس پريست وزەنىنىڭ جانىندا ورنالاسقان، كانادا شەكاراسىنان شامامەن 65 ك م وڭتۇستىكتە. «تاقتانىڭ» ەنى شامامەن 8 ك م، ال ونىڭ قۇرامىندا 185 شارشى شامالاس ۋچاسكە بار، ءارقايسىسىنىڭ اۋماعى 24 فۋتبول الاڭىنا تەڭ. بۇل تۋرالى NASA Earth Observatory مالىمدەدى.

    Ғарыштан алып шахмат
    سۋرەت: NASA Earth Observatory

    عىلىمي ۇيىمنىڭ حابارلاۋىنشا، ەرەكشە سۋرەت XIX عاسىرداعى ورمان شارۋاشىلىعى باستاماسىنىڭ ناتيجەسى.

    «شارشىلار اعاش الۋ ماقساتىندا كەسىلدى، ءبىراق ورمان ەكوجۇيەسىن ساقتاۋ ءۇشىن جاڭا اعاش وسپەيىنشە اعاش قالدىرىلدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    كەسىلگەن جەرلەرگە جاڭا اعاشتار وتىرعىزىلادى، ولار پىسكەندە كورشى كۆادراتتاردا پروتسەسس قايتالانادى. مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، سۋرەت كەلەسى اعاش جيناۋ تسيكلىنەن كەيىن تۇسىرىلگەن.

    سۋرەتتە باسقا ەلەمەنت تە كورىنەدى - بىرنەشە شارشى ارقىلى دياگونال وتەتىن ورمان جولى. بۇرىن پريست وزەنى ارقىلى اعاشتاردى جەتكىزۋ جۇزەگە اسىرىلعان، ءبىراق 1990 -جىلدارى رەكرەاتسيالىق ماقساتتارعا اشۋ ءۇشىن بۇل تاجىريبە توقتاتىلعان. قازىر اعاشتار تەك قۇرلىق ارقىلى تاسىمالدانادى.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
