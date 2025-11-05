عارىشتا تاماقتى ءتۇتىنسىز ءپىسىرۋ تەحنولوگياسى سىناقتان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عارىش ستانسياسىندا «شەنجوۋ-21» باسقارىلاتىن عارىش كەمەسىمەن جەتكىزىلگەن ىستىق اۋا پەشى العاش رەت ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى عارىشكەرلەردىڭ جاڭا بەينەجازباسىنان بەلگىلى بولدى. وندا قىتاي عارىشكەرلەرى العاش رەت عارىشتا جاڭا دايىندالعان تاۋىق قاناتتارى مەن ستەيكتى ءدام تاتىپ جاتقان ساتتەر كورسەتىلگەن، دەپ جازدى شينحۋا.
بەينەجازبادا «شەنجوۋ-21» ەكيپاجىنىڭ مۇشەسى، عارىش ينجەنەرى ۋ فەي مارينادتالعان تاۋىق قاناتتارىن قاپتامادان شىعارىپ، گريل تورىنا سالىپ، پەشكە ورنالاستىرادى. شامامەن 28 مينۋتتان كەيىن ول ىستىق، جاڭا ورلەاندىق ستيلدە دايىندالعان تاۋىق قاناتتارىن تاباققا سالىپ، ۇسىنادى.
«شەنجوۋ-20» ەكيپاجىنىڭ مۇشەسى ۆاڭ جە مەن ۋ فەي - ەكەۋى دە سولتۇستىك قىتايداعى ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىنان شىققان، ول ايماق جوعارى ساپالى سيىر جانە قوي ەتىمەن تانىمال. ولار بۇرىش قوسىلعان ستەيكتەر دە پىسىرگەن. ءبىر ساتتەن سوڭ التى عارىشكەر قۋانا-قۋانا تاۋىق قاناتتارى مەن ستەيكتى بىرگە ءبولىسىپ جەدى.
«شەنجوۋ-21» عارىش كەمەسى جۇما كۇنى كەشكە ۇشىرىلىپ، بىرنەشە ساعاتتان كەيىن ونىڭ ءۇش مۇشەسى عارىش ستانسياسىنا تابىستى جەتتى. ولار بىرنەشە كۇن بويى «شەنجوۋ-20» ەكيپاجىمەن بىرگە ءومىر ءسۇرىپ، جۇمىس ىستەيدى. «شەنجوۋ-20» ەكيپاجى 5-قاراشا كۇنى جەرگە ورالۋى ءتيىس.
جاڭا عارىش پەشى جەردەگى ۇلگىلەرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي جەتىلدىرىلگەن. قىتايدىڭ عارىشكەرلەردى دايارلاۋ جانە زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ وكىلى ليۋ ۆەيبونىڭ ايتۋىنشا، پەشكە تەمپەراتۋرانى ءدال باقىلاۋ، قالدىقتاردى جيناۋ، جوعارى تەمپەراتۋرالى كاتاليز جانە كوپ قاباتتى ءسۇزۋ سياقتى جاڭا تەحنولوگيالار ەنگىزىلگەن. بۇل جۇيە عارىش ستانسياسىنىڭ اۋا ساپاسى تالاپتارىنا ساي، ءتۇتىنسىز پىسىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
پەش پەن ونىڭ تازالاۋ جۇيەسى عارىش ستانتسياسىنا كىرۋگە رۇقسات الۋ ءۇشىن قاتاڭ سىناقتاردان وتكەن جانە ول ۇزدىكسىز ءارى سەنىمدى تۇردە 500 سيكلگە دەيىن جۇمىس ىستەي الادى.
مۇنداي پەشتى پايدالانۋ - قىتاي عارىش ستانسياسىنداعى ءومىردى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىندەگى سوڭعى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى. ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، «شەنجوۋ-21» ميسسياسى مازىردەگى تاعام تۇرلەرىن 190 نان استام اتاۋعا دەيىن كەڭەيتتى جانە ءمازىر اينالىمى ەندى 10 كۇنگە سوزىلادى. بۇل عارىشكەرلەرگە وربيتادا كوكونىستەر، جاڭعاقتار، تورتتار جانە ەت ونىمدەرىن وزدەرى ءپىسىرىپ جەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ليۋ ۆەيبونىڭ ايتۋىنشا، عارىشكەرلەر بىرنەشە اي بويى جابىق كەڭىستىكتە بولعان سوڭ، ءوز قولدارىمەن پىسىرىلگەن تاۋىق قاناتتارى، ستەيك، قۋىرىلعان جاڭعاق نەمەسە جاڭا نان سياقتى تاعامداردان ءدام تاتۋ ولاردىڭ كوڭىل كۇيىن كوتەرىپ، باقىت سەزىمىن سىيلايدى.
قىتايدىڭ باسقارىلاتىن عارىش باعدارلاماسى ستانتسيا كەزەڭىنە وتكەننەن بەرى جەردەگى زەرتتەۋشىلەر عارىشتىق تاعامنىڭ ءتۇرىن، قۇرىلىمىن، ءدامىن، سىرتقى ءتۇرى مەن تاعامدىق قۇندىلىعىن جەتىلدىرىپ كەلەدى. مۇنىڭ بارلىعى عارىشكەرلەردىڭ تاماقتانۋ قاجەتتىلىكتەرىن جاقسىراق قاناعاتتاندىرۋ ماقساتىندا جاسالۋدا.
سونىمەن قاتار عارىش ستانتسياسىندا كوكونىس ءوسىرۋ سالاسىندا دا جاڭا جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىلدى. «شەنجوۋ-16» ميسسياسىنان باستاپ ورتالىق وربيتادا سۋبستراتتا وسىمدىكتەر ءوسىرۋ بويىنشا زەرتتەۋ جانە سىناق جۇمىستارىن جۇرگىزىپ كەلەدى. رەگەنەراتيۆتى سۋبسترات، باياۋ بولىنەتىن تىڭايتقىشتار جانە سۋدىڭ ميكروتەسىكتەر ارقىلى ءوتۋ تەحنولوگياسى سۋدى جانە قورەكتىك زاتتاردى ميكروگراۆيتاتسيا جاعدايىندا ءتيىمدى جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەردى.
بۇگىنگى كۇنگە دەيىن عارىشكەرلەر سالات، شيە قىزاناق جانە باتات سەكىلدى جەتى ءتۇرلى وسىمدىكتىڭ ون پارتياسىن ءوسىرىپ ۇلگەردى. ناتيجەسىندە 4,5 ك گ جاڭا كوكونىس پەن جەمىس الىنعان. ونىڭ ىشىندە سالات پەن شيە قىزاناق تولىق سيكلمەن - تۇقىمنان تۇقىمعا دەيىن وسىرىلگەن.
- ءبىز عارىشكەرلەر ءۇشىن ءداستۇرلى قىتاي مەرەكەلەرىنە ارنالعان ارنايى داستارقاندار دايىندادىق، مىسالى كوكتەم مەرەكەسى (قىتاي جاڭا جىلى). سونداي-اق مەرەكە كۇنى عانا اشۋعا بولاتىن سىيلىق قوراپتارىن دا ازىرلەدىك، - دەدى ورتالىقتىڭ وكىلى جاڭ پەن.
ايتا كەتەيىك، قىتاي جەردى قاشىقتان زوندتايتىن جاڭا سپۋتنيگىن عارىشقا ۇشىردى.