عارىشقا العاش جول تارتقان يتتەر تۋرالى نە بەلگىلى؟
ءدال 65 جىل بۇرىن، 1960-جىلعى 19-تامىزدا، بەلكا مەن سترەلكا اتتى يتتەر العاش رەت وربيتاعا كوتەرىلىپ، امان-ەسەن جەرگە قايتىپ ورالدى. بۇل وقيعا بۇكىل ادامزاتتىڭ عارىشقا قادام باسۋىنا جول اشتى، - دەپ حابارلايدى ءتىلشىسى rbc.ru.
نەگە يتتەر تاڭدالدى؟
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن ءىرى دەرجاۆالار عارىشتى يگەرۋگە كىرىستى. ادامدى بىردەن جىبەرۋ قاۋىپتى بولعاندىقتان، الدىمەن جانۋارلارعا سىناق جاسالدى.
ا ق ش- تا مايمىلدار ۇشتى، ءبىراق العاشقى ءتورت سىناقتىڭ ءبارى ءساتسىز اياقتالدى. ال كەڭەس عالىمدارى يتتەردى تاڭدادى. سەبەبى ولار سابىرلى، ۇيرەتۋگە جەڭىل، اشتىق پەن قيىندىققا ءتوزىمدى، ۇزاق ۋاقىت قوزعالىسسىز وتىرا الادى. عالىمدار ءۇشىن ەڭ قولايلىسى كوشەدەگى يتتەر بولدى. ولار كوشەدە ءومىر ءسۇرىپ شىڭدالعاندىقتان، اۋرۋعا ءتوزىمدى، دەنساۋلىعى مىقتى، اقىلدى ءارى ادامعا بەيىم.
قانداي يتتەر ىرىكتەلدى؟
عارىشقا جىبەرىلەتىن يتتەرگە قاتاڭ تالاپ قويىلدى:
سالماعى 6-7 كەلىدەن اسپاۋى كەرەك؛
جاسى 1,5 جىلدان 5 جاسقا دەيىن بولۋى قاجەت؛
ءتۇسى كوبىنە اق بولعانى دۇرىس (كامەرادان جاقسى كورىنۋ ءۇشىن).
ولار ماسكەۋدەگى ارنايى زەرتحانادا دايىندىقتان ءوتتى: تار كابينادا ۇزاق وتىرۋعا، ىستىققا شىداۋعا، ارنايى سكافاندر كيۋگە ۇيرەتىلدى.
العاشقى قادامدار
1951-جىلى العاشقى سۋبوربيتالىق سىناق ءوتتى. دەزيك پەن تسىگان اتتى يتتەر 100 شاقىرىم بيىككە كوتەرىلىپ، امان-ەسەن پاراشيۋتپەن ءتۇستى. ءبىراق باسقا كوپ يت تاجىريبە كەزىندە كوز جۇمدى.
1957-جىلى لايكا عارىشقا جىبەرىلدى. ول العاشقى بولىپ وربيتاعا شىققانىمەن، قايتىپ ورالمادى. بۇل تاجىريبە ءتىرى اعزانىڭ عارىشقا ۇشا الاتىنىن دالەلدەدى.
1960-جىلى ليسيچكا مەن چايكا ەسىمدى يتتەر اپاتقا ۇشىرادى: زىمىران 19 سەكۋندتان كەيىن جارىلىپ كەتتى. وسىدان كەيىن ينجەنەرلەر اپاتتان قۇتقارۋ جۇيەسىن جەتىلدىردى.
بەلكا مەن سترەلكانىڭ تاريحي ۇشۋى
1960 -جىلعى 19-تامىزدا بايقوڭىردان "سپۋتنيك-5" زىمىرانى ۇشىرىلدى. بەلكا مەن سترەلكا ءبىر تاۋلىك ىشىندە جەردى 17 رەت اينالىپ شىقتى.
ولار گەرمەتيكالىق كاپسۋلادا بولدى: ىشىندە وتتەگى، تاماق، سۋ، تەمپەراتۋرا مەن تازالىق جۇيەلەرى بار ەدى. العاشىندا جۇرەك سوعىسى جيىلەپ، تىنىسى اۋىرلاعانىمەن، كەيىن ءبارى قالىپقا كەلدى.
20-تامىزدا كاپسۋلا ءساتتى قوندى. بەلكا مەن سترەلكا - وربيتادان امان ورالعان العاشقى ءتىرى يتتەر بولدى.
كەيىنگى تاعدىرى
سترەلكا كوپ ۇزاماي التى كۇشىك تۋدى. سولاردىڭ ءبىرىن، پۋشينكا اتتى كۇشىكتى، نيكيتا حرۋشيەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دجون كەننەديدىڭ جارى جاكلينگە سىيعا تارتتى.
بەلكا مەن سترەلكانىڭ ءساتتى ميسسياسىنان كەيىن عارىشكەرلەرگە جول اشىلدى. بار بولعانى 8 ايدان سوڭ، 1961 -جىلعى 12- ساۋىردە يۋريي گاگارين «ۆوستوك-1» كەمەسىمەن عارىشقا ۇشتى.
Massaget.kz