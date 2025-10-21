عارىشقا 10 مىڭنان استام Starlink سپۋتنيكتەرى شىعارىلعان
استانا. قازاقپارات - SpaceX كومپانياسى ەكى ساعات ىشىندە تومەن وربيتالى Starlink سپۋتنيكتەرىنىڭ توبىن ەكى رەت ءساتتى ۇشىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ءبىرىنشى ۇشىرىلىم 2025 -جىلعى 19- قازاندا UTC ۋاقىتى بويىنشا ساعات 17:39 دا ا ق ش- تىڭ فلوريدا شتاتىنداعى كاناۆەرال مۇيىسىنەن جۇزەگە استى، ال ەكىنشى ۇشىرىلىم سول كۇنى ساعات 19:24 تە كاليفورنيا شتاتىنداعى ۆاندەنبەرگ عارىش ايلاعىنان ءوتتى. ناتيجەسىندە جەردىڭ تومەنگى وربيتاسىنا 56 سپۋتنيك جىبەرىلدى.
ستاتيستيكاعا سايكەس، 2019 -جىلدان 2025 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدە Starlink سپۋتنيكتەرىن ورنالاستىرۋ بارىسىندا ۇشىرىلعان سپۋتنيكتەردىڭ سانى 10 مىڭنان استى. قازىرگى ۋاقىتتا 2018 -جىلى جەر وربيتاسىنا شىعارىلعان ەكى پروتوتيپتى قوسا العاندا، بارلىعى 10044 عارىش اپپاراتى ۇشىرىلدى.
وسى ساننان 8680 سپۋتنيك وربيتادا ورنالاسقان، ونىڭ ىشىندە 7455 ءى ءوز ماقساتىنا ساي پايدالانىلعان. قالعاندارى توبىنا قوسۋ نەمەسە تىزىمنەن شىعارۋ، قىزمەت كورسەتۋ، رەزەرۆتە بولۋ نەمەسە ىستەن شىعۋ كەزەڭىندە ەكەنى ناقتىلاندى.
جەردىڭ تىعىز اتموسفەرا قاباتتارىندا ورتەنىپ كەتكەن 1364 Starlink اپپاراتى وربيتادان شىعارىلعان.
بەلگىلى بولعانداي، 2025 -جىلدىڭ 13-تامىزىنان باستاپ قازاقستاندا Starlink ينتەرنەتى رەسمي تۇردە قولجەتىمدى بولدى.
