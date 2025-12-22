عارىشكەر ستانسادا ءتۇن قانشا ۋاقىتقا سوزىلاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق عارىش ستانساسىنداعى (ح ع س) تاسس-تىڭ ارنايى ءتىلشىسى، «روسكوسموس» عارىشكەرى سەرگەي كۋد-سۆەرچكوۆ جەردىڭ سولتۇستىك جارتى شارىنداعى جىلدىڭ ەڭ ۇزاق ءتۇنى كەزىندە تۇسىرىلگەن كادرلاردى كورسەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وربيتادا «ءتۇن» بار بولعانى 40 مينۋتقا عانا سوزىلادى.
«كادرلاردا - تاۋلىگىنە بولاتىن 16 تۇنگى ساپاردىڭ تەك بىرەۋى عانا. جەر ءوز ءوسىن ءبىر رەت اينالىپ شىققانشا، ح ع س پلانەتانى 16 رەت اينالىپ ۇلگەرەدى. ستانسا جەردى ءاربىر 90 مينۋت سايىن اينالادى. ياعني وربيتادا ءاربىر ءبىر جارىم ساعات سايىن جارىق پەن كولەڭكە الماسىپ وتىرادى. ال كولەڭكەلى ايماق شامامەن 40 مينۋتقا سوزىلادى»، دەپ ءتۇسىندىردى عارىشكەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، كادرلاردىڭ باسىندا وڭتۇستىك-شىعىس ازيا قالالارى كورىنەدى، ودان كەيىن قىتايدىڭ جارقىراعان شامدارى بايقالادى. ال سوڭىندا شىعىس ءسىبىردىڭ سولتۇستىگىندەگى پوليارلىق شۇعىلا مەن پريمورە ۇستىندەگى تاڭ شاپاعى كورىنەدى.
21 - جەلتوقساندا قىسقى كۇن توقىراۋى بايقالدى. وسى كۇنى جەردىڭ سولتۇستىك جارتى شارىندا ءتۇننىڭ ۇزاقتىعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.