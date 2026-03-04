عارىش قىزمەتكەرى وزگە عالامشارلىقتار بار ەكەنىن راستادى
استانا. قازاقپارات - 1968 -جىلدان بەرى NASA قۇرامىندا جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان دوكتور جەنتري لي جەردەن تىس تىرشىلىكتىڭ بار ەكەنىنە سەنىمدى ەكەنىن مالىمدەدى. الايدا ونىڭ ايتۋىنشا، بوگدە عالامشارلىقتار ازىرگە ءبىزدىڭ پلانەتامىزعا كەلمەگەن، دەپ حابارلايدى.
عالىم بۇل پىكىرىن American Association for the Advancement of Science كونفەرەنسياسىندا ايتقان.
«بۇگىندە قانداي دا ءبىر بوگدە عالامشارلىقتىڭ نەمەسە ولاردىڭ اپپاراتىنىڭ جەرگە قونعانىن دالەلدەيتىن ايعاق جوق. ەگەر ولاي دەپ ويلاساڭىز، ءسىزدى جاڭىلىستىرىپ جاتىر»، - دەگەن ول.
سونىمەن بىرگە لي عالامدا تىرشىلىك بولۋى ىقتيمال ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، ەڭ ىقتيمال نىساندار - «جەرگە ۇقساس» عالامشارلار. ماسەلەن، جەردەن شامامەن 40 جارىق جىلى قاشىقتاعى TRAPPIST-1e «التىن ايماق» دەپ اتالاتىن ءومىر سۇرۋگە قولايلى بەلدەۋدە ورنالاسقان.
تاعى ءبىر ۇمىتكەر - 124 جارىق جىلى قاشىقتاعى K2-18b. ول مۇحيتتارمەن تولىق قاپتالعان الىپ الەم بولۋى مۇمكىن. مۇنداي پلانەتالاردى عالىمدار «گيتسەان» دەپ اتايدى، ياعني سۋتەگىگە باي اتموسفەراسى بار مۇحيت الەمدەرى.
لي استرونومدار جەردەگى تىرشىلىككە مۇلدە ۇقسامايتىن ءومىر فورمالارىن تابۋعا دايىن بولۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
«ءبىز مىندەتتى تۇردە ءبىر جەردەن تىرشىلىك تابامىز. ونىڭ ىقتيمالدىعى وتە جوعارى»، - دەدى ول.
قازىر دجەنتري لي NASA- نىڭ رەاكتيۆتى قوزعالىس زەرتحاناسىنداعى كۇن جۇيەسىن زەرتتەۋ باسقارماسىنىڭ باس ينجەنەرى. ول Curiosity مارسوحودى، Dawn ميسسياسى، Juno جوباسى جانە GRAIL باعدارلامالارىنا جەتەكشىلىك ەتكەن.