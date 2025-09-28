12:50, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ءارتۇرلى ەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ بولجامى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - Visualcapitalist پورتالىنىڭ ساراپشىلارى ب ۇ ۇ دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، ەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ ەڭ جوعارى جانە ەڭ تومەنگى رەيتينگى كورسەتىلگەن جاڭا ينفوگرافيكا جاسادى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، موناكودا ەڭ جوعارى ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 86,5 جاس، ودان كەيىن سان-مارينو (85,8) جانە گونكونگ (85,6) تۇر.
ەڭ تومەن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى نيگەريادا - 54,6 جاس، ودان كەيىن چاد (55,2) جانە ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسى (57,7).
رەسەيدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 73,3 جاس، ول ا ق ش (79,5) پەن قىتايدان (78) كەيىن 102-ورىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاپونيا ايەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا تاعى رەكورد ورناتتى.