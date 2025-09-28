ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:50, 28 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ءارتۇرلى ەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ بولجامى جاريالاندى

    استانا. قازاقپارات - Visualcapitalist پورتالىنىڭ ساراپشىلارى ب ۇ ۇ دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، ەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ ەڭ جوعارى جانە ەڭ تومەنگى رەيتينگى كورسەتىلگەن جاڭا ينفوگرافيكا جاسادى.

    Әртүрлі елдердің өмір сүру ұзақтығының болжамы жарияланды
    Инфографика: Visualcapitalist

    بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، موناكودا ەڭ جوعارى ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 86,5 جاس، ودان كەيىن سان-مارينو (85,8) جانە گونكونگ (85,6) تۇر.

    ەڭ تومەن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى نيگەريادا - 54,6 جاس، ودان كەيىن چاد (55,2) جانە ورتالىق افريكا رەسپۋبليكاسى (57,7).

    رەسەيدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 73,3 جاس، ول ا ق ش (79,5) پەن قىتايدان (78) كەيىن 102-ورىندا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، جاپونيا ايەلدەردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا تاعى رەكورد ورناتتى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار