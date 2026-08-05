ءار ەلدىڭ ماقتانىشى: ورتالىق ازيانىڭ ەڭ تانىمال انشىلەرى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيا حالىقتارىن تاريحي تامىر عانا ەمەس، ورتاق مادەني قۇندىلىقتار دا بىرىكتىرەدى. سولاردىڭ ءبىرى – مۋزىكا.
شىلدە ايىنىڭ سوڭعى كۇنى قىرعىزستاننىڭ شولپان-اتا قالاسىندا ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ كەزەكتى كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى ءوتتى. جيىنعا قازاقستان، قىرعىزستان، وزبەكستان، تاجىكستان جانە تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتتەرى قاتىسىپ، وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل كەزدەسۋ ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ءوزارا ىقپالداستىعى كۇن وتكەن سايىن ارتىپ كەلە جاتقانىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى.
وسىعان وراي ءوڭىردىڭ مادەني ومىرىنە دە نازار اۋدارۋدى ءجون كوردىك. ءار حالىقتىڭ بولمىسىن تانىتاتىن باستى قۇندىلىقتاردىڭ ءبىرى - مۋزىكا. سوندىقتان ورتالىق ازيانىڭ بەس مەملەكەتىنەن ءوز ەلىندە كەڭىنەن تانىلعان، شىعارماشىلىعىنىڭ نەگىزگى بولىگىن انا تىلىندە ورىندايتىن ەسترادا انشىلەرىنە شولۋ ۇسىنامىز.
قازاقستان. ديماش قۇدايبەرگەن 1994 -جىلى اقتوبە قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. مۋزىكانتتار وتباسىندا وسكەن ونەرپاز بالا كەزىنەن ءان ايتىپ، حالىقارالىق بايقاۋلاردا جەڭىمپاز اتاندى. الەمدىك تانىمالدىلىققا 2017 -جىلى قىتايداعى Singer جوباسى ارقىلى قول جەتكىزدى.
ديماش بۇگىندە الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە كونتسەرت بەرىپ جۇرگەنىمەن، قازاق تىلىندەگى اندەردى تۇراقتى تۇردە ورىنداپ كەلەدى. ول ۇلتتىق مۋزىكانى حالىقارالىق ساحناعا شىعارىپ، قازاق مادەنيەتىن الەمگە تانىتىپ جۇرگەن ونەرپازداردىڭ ءبىرى سانالادى. تانىمال اندەرى: «دايديداۋ»، «سامالتاۋ»، «ۇمىتىلماس كۇن»، «قايران ەلىم».
قىرعىزستان. سۇلتان سادىراليەۆ (سۋلتان سادىراليەۆ) - قازىرگى قىرعىز ەستراداسىنىڭ تانىمال ورىنداۋشىلارىنىڭ ءبىرى. ول 1988 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ونەردەگى العاشقى قادامدارىن ءتۇرلى مۋزىكالىق بايقاۋلاردان باستاپ، كەيىن جەكە شىعارماشىلىعىمەن تانىلدى.
ءانشى ۇلتتىق ناقىشتاعى زاماناۋي اندەرىمەن قىرعىز تىڭدارماندارىنىڭ ىقىلاسىنا بولەندى. ونىڭ شىعارمالارى ەل ىشىندە كەڭىنەن تىڭدالىپ، قىرعىز ەستراداسىنىڭ دامۋىنا وزىندىك ۇلەس قوسىپ كەلەدى. تانىمال اندەرى: «كىرگىز بيي»، «جانىم»، «ءسۇيۇۇم».
وزبەكستان. زيودا قوبيلوۆا (Ziyoda Qobilova) 1989 -جىلعى 7-قاڭتاردا تاشكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول 2005 -جىلدان بەرى ەسترادا ساحناسىندا ونەر كورسەتىپ كەلەدى جانە بۇگىندە وزبەكستاننىڭ ەڭ تانىمال پوپ- انشىلەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.
زيودا زاماناۋي وزبەك ەستراداسىنىڭ جارقىن وكىلى رەتىندە تانىلدى. ونىڭ اندەرى الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مۋزىكالىق پلاتفورمالاردا ميلليونداعان تىڭدالىم جيناپ، تەك وزبەكستاندا عانا ەمەس، ورتالىق ازيانىڭ باسقا ەلدەرىندە دە كەڭىنەن تانىمال. ءانشى شىعارماشىلىعىنىڭ باسىم بولىگىن وزبەك تىلىندە ورىندايدى جانە ۇلتتىق ەسترادانىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
تانىمال اندەرى: «Hayolim» ،«Sevadi Yorim» ،«Yurak» ،«Kechir».
تاجىكستان. شابنام سۋرايو - 1981 -جىلعى 14-قازاندا تاجىكستاننىڭ كۋلوب قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول ونەرلى وتباسىندا ءوستى: اناسى مەن ءسىڭلىسى دە تانىمال انشىلەر.
شابنام سۋرايو - تاجىك ەستراداسىنىڭ بەلگىلى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى. ول تاجىك تىلىندەگى اندەردى زاماناۋي ەسترادالىق اۋەنمەن ۇيلەستىرىپ ورىندايدى. ءانشىنىڭ شىعارمالارى تاجىكستاندا عانا ەمەس، اۋعانستان مەن باسقا دا پارسىتىلدەس ەلدەردە تانىمال.
ونىڭ كەڭ تاراعان اندەرىنىڭ قاتارىندا «Biyo Ki Burem Bagh» ،«Bizan Dutora» جانە «Ishq» بار.
تۇرىكمەنستان. ماحري پيرگۋلىيەۆا - 1988 -جىلعى 11-ناۋرىزدا اشعابات قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول 2007 -جىلدان بەرى ونەر ساحناسىندا ءجۇر جانە تۇرىكمەن تىلىندە پوپ، ءداستۇرلى مۋزىكا مەن بي-پوپ جانرلارىندا ءان ورىندايدى.
2018 -جىلى ءماحري پيرگۋلىيەۆا تۇرىكمەنستانداعى «جىلدىڭ ەڭ جارىق جۇلدىزى» بايقاۋىنىڭ باس جۇلدەسىن جەڭىپ الدى. بايقاۋدا ول ءوزى جازعان «Alaja» ءانىن ورىندادى. 2020 -جىلى «جۇلدىز» اتتى مۋزىكالىق البومىن شىعاردى.
ورتالىق ازيا حالىقتارىن تاريحي تامىر عانا ەمەس، ورتاق مادەني قۇندىلىقتار دا بىرىكتىرەدى. سولاردىڭ ءبىرى - مۋزىكا. ءوز انا تىلىندە ءان ايتىپ، ۇلتتىق ونەردى دارىپتەپ جۇرگەن انشىلەر حالىقتىڭ مادەني مۇراسىن ساقتاپ قانا قويماي، ونى جاڭا بۋىن مەن حالىقارالىق اۋديتورياعا تانىتىپ كەلەدى. بۇگىنگى تاڭدا ولاردىڭ شىعارماشىلىعى ورتالىق ازيانىڭ مادەني كەلبەتىن الەمگە تانىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارۋدا.