ءار جارىسقا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن دايىندالامىن - الەم چەمپيونى ۇلبولسىن ەلمۇرات
تۇركىستان. KAZINFORM - بولگاريانىڭ البەنا قالاسىندا وتكەن قول كۇرەسىنەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا 16 جاستاعى شاردارالىق سپورتشى ۇلبولسىن ەلمۇرات تاريحي جەڭىسكە جەتتى.
فينالدا ول 13 دۇركىن الەم چەمپيونى، سلوۆاكيالىق لۋسيا دەبرانوۆامەن كەزدەسىپ، تاجىريبەلى قارسىلاسىنا ەش مۇمكىندىك بەرمەي سەنىمدى جەڭىسكە قول جەتكىزدى.
وسىلايشا قازاقتىڭ قارشاداي قىزى العاش رەت الەم چەمپيونى اتانىپ، ەل ابىرويىن اسقاقتاتتى.
- قول كۇرەسپەن بەس جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلەمىن. بۇل جەڭىس - مەن ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش. كوپ جىلعى ەڭبەگىمنىڭ، اتا-انام مەن باپكەرلەرىمنىڭ سەنىمىن اقتاعانىما ماقتانامىن. ءار جارىسقا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن دايىندالامىن. بۇل جولى دا جاقسى دايىندىقپەن جارىسقا شىقتىم، - دەدى جاس چەمپيون.
ۇلبولسىن ءوز جەتىستىگىن تۋعان جەرىندەگى «شاردارا ارمسپورت» كلۋبىنىڭ ەڭبەگىمەن بايلانىستىرادى.
- ءبىزدىڭ كلۋبتىڭ نەگىزىن قالاۋشى ارمان قارسىبايەۆ ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. سونداي-اق اعا جاتتىقتىرۋشىلارىمىز نۇرجان تۇراقۇلوۆ، عاني مالباسوۆ، سەيفۋللا نۇرحاليكوۆ، اسان بايعوزيەۆ، دارحان اسىلبەكوۆكە جانە مەنىڭ جەكە باپكەرىم - مەرۋەرت قالىقۇلوۆاعا العىسىم زور، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلبولسىن ەلمۇرات قازاقستان جانە ازيا چەمپيوناتتارىنىڭ، الەم كۋبوگىنىڭ جەڭىمپازى اتانعان. ەندى جاس سپورتشى ۇلكەن سپورتتا جاڭا بەلەستەردى باعىندىرۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
