ءار دۇمپۋدەن سەلك ەتىپ وتىردىق: تاياۋ شىعىستان تاعى 180 قازاقستاندىق ەلگە ورالدى
اتىراۋ. KAZINFORM - بۇگىن تاڭعى ساعات 05:00 شاماسىندا اتىراۋ قالاسىنا ساۋد ارابياسىنىڭ جيددا قالاسىنان 180 جولاۋشى مىنگەن ۇشاق قوندى. كەيىن ولار الماتى قالاسىنا ۇشىپ كەتتى.
ەلگە ورالعان ازاماتتاردىڭ ايتۋىنشا، ولار دوحادان ەر-رياد قالاسىنا دەيىن اۆتوبۋسپەن شامامەن 13 ساعات، كەيىن ەر-ريادتان جيدداعا 10 ساعاتتان استام ۋاقىت ءجۇرىپ، جەتكەن. جول بويىندا قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى ۇنەمى باقىلاۋدا بولىپ، جولاۋشىلاردى قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى سۇيەمەلدەگەن.
جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى گۇلنۇر بوتاقانوۆانىڭ ايتۋىنشا، قيىن جاعدايدا قازاقستان ۇكىمەتى مەن ەلشىلىك تاراپىنان كورسەتىلگەن قولداۋ ايرىقشا سەزىلگەن.
- ءبىز ۇكىمەتكە دە، قازاقستان ەلشىلىگىنە دە العىس ايتامىز. ويتكەنى ءبىزدى دوحادان باستاپ ساۋد ارابياسىنا دەيىن بىرگە الىپ ءجۇردى. ول جاقتا دا قازاقستاننىڭ ساۋد ارابياسىنداعى ەلشىلىگى قارسى الدى. التى اۆتوبۋس كولوننامەن جۇردىك، ۇنەمى باقىلاۋدا بولدىق. سوندىقتان قولداۋدى قاتتى سەزىندىك. ال ول جاقتاعى جاعدايعا كەلسەك، قوناقۇيدە وتىرعان كەزدە سىرتتان گۇرسىلدەگەن دىبىستار ەستىلىپ، جارقىلداردى كورگەندە، تەلەفونعا دابىل كەلگەندە قورقىنىشتى بولادى. سونداي ءبىر تىعىرىققا تىرەلگەندەي كۇيدى سەزىنەسىڭ، - دەدى ول.
ال جولاۋشىلاردىڭ تاعى ءبىرى گۇلزيپا بەگىمبايەۆا قاتارعا دەمالۋعا بارعانىن ايتادى.
- قاتارعا دەمالۋعا بارعان ەدىك. وسىنداي جاعدايدا امان-ەسەن ەلگە جەتىپ وتىرمىز. قازاقستاننىڭ ازاماتتارىنا راقمەت. قاتتى قورىقتىق، ءار دۇمپۋدەن سەلك ەتىپ وتىردىق. ەلگە قالاي جەتەمىز دەپ الاڭدادىق. ءبىز ءبىر كۇننەن كەيىن ۇشۋىمىز كەرەك ەدى. 28- كۇنى تۇستەن كەيىن ءدۇمپۋ باستالدى. سودان كەيىن قوناقۇيدە بولدىق. ەرتەڭىنە ەلشىلىكتەرگە حابار بەرىلىپ، ولار كەلىپ ءبىزدى باسقا جەرگە ورنالاستىردى. ەكى كۇن سول جەردە بولدىق. كەيىن ساۋد ارابياسىنا اۆتوبۋسپەن كەلدىك، - دەيدى ول.
جولاۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى قاتار ەلىنە دەمالۋعا بارعان. ەلگە ورالعانداردىڭ اراسىندا سول جاقتا ءبىلىم الىپ جۇرگەن ستۋدەنتتەر دە بار. ولاردىڭ ايتۋىنشا، وقۋ پروتسەسى ۋاقىتشا قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلعان.
- كەلەسى اپتادان باستاپ قازاقستاننان وقيمىز. قاتارداعى جانە ساۋد ارابياسىنداعى قازاقستان ەلشىلىكتەرى بارىنشا قولداۋ كورسەتتى، - دەدى ستۋدەنت ولجاسبەك جاكەنوۆ.
ەسكە سالايىق، 3-ناۋرىزدان 4-ناۋرىزعا قاراعان ءتۇنى ساۋد ارابياسىنىڭ مەدينا جانە جيددا قالالارىنان اتىراۋعا 500 گە جۋىق جولاۋشى جەتكىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، مەدينا - اتىراۋ باعىتى بويىنشا العاشقى ۇشاقتا 145 ادام بولسا، جيددادان كەلگەن ەكى رەيسپەن 353 ازامات ەلگە ورالعان. كەيىن ولار الماتى جانە استانا قالالارىنا ۇشىپ كەتكەن ەدى.
بۇعان دەيىن 34 قازاقستاندىق يراننان ارمەنياعا ەۆاكۋاتسيالانعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
نۇربيبى تەمىرتاسوۆا