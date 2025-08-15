ءار پەداگوگ بالالاردى ءوز ەموتسياسىن ۇستاۋعا، دۇرىس شەشىم قابىلداۋعا ۇيرەتۋى كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - جاس ۇرپاق اراسىنداعى ناركوتيزمگە قارسى ءىس-قيمىلعا بۇكىل قوعام بولىپ جۇمىلۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بالالار ومىرلىك داعدىنىڭ كوبىن مەكتەپتە مەڭگەرەدى. ولار مۇندا تارتىپكە باعىنىپ، ءجۇرىپ- تۇرۋ ەرەجەلەرى مەن ادەپ نورمالارىن ساقتاۋدى ۇيرەنەدى. سوندىقتان مەكتەپ ءوزارا قۇرمەت پەن جاناشىرلىققا تولى ۇيلەسىمدى قوعامنىڭ ۇلگىسى بولۋعا ءتيىس. بالالاردى جاۋاپكەرشىلىككە باۋلىپ، ولارعا كەز كەلگەن ارەكەتتىڭ سالدارى بولاتىنىن ءتۇسىندىرۋ ماڭىزدى. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى تاربيە جۇمىسىنىڭ اجىراماس بولشەگىنە اينالۋعا ءتيىس. ەڭ باستى مىندەت - وسى تۇجىرىمدامانىڭ ءمان-ماڭىزىن تۇسىنىكتى تىلدە، وزىق پەداگوگيكالىق ادىستەر ارقىلى وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ساناسىنا ءسىڭىرۋ. بۇل ىسكە ديرەكتوردىڭ تاربيە جۇمىستارى جونىندەگى ورىنباسارى، سىنىپ جەتەكشىلەرى مەن مەكتەپ پسيحولوگتەرىنەن بولەك، بارشا ۇستازدار قاۋىمى اتسالىسۋعا ءتيىس. ويتكەنى بۇل - مەملەكەتتىك ماڭىزى بار مىندەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بالالاردى الەۋمەتتىك كەسەلدەردەن قورعاۋ ءۇشىن ولاردىڭ سىني ويلاۋ قابىلەتىن ۇشتاۋ قاجەتتىگىن باسا ايتتى.
- جاس ۇرپاقتىڭ كوپ ۋاقىتىن ينتەرنەت پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە وتكىزەتىنى جاسىرىن ەمەس. ولار جالعان يدەيالار مەن مىنەز-قۇلىقتى بۇزاتىن تەرىس تاربيەنىڭ ىقپالىنا وڭاي ءتۇسۋى ىقتيمال. سول سەبەپتى ءار پەداگوگ بالالاردى ءوز ەموتسياسىن ۇستاۋعا، كەز كەلگەن نارسەگە نەمەسە جاعدايعا بايىپپەن قاراپ، دۇرىس شەشىم قابىلداۋعا ۇيرەتۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ناشاقورلىق پەن لۋدومانيا، تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق، بۋللينگ جانە بۇزاقىلىق سىندى زياندى ادەتتەرمەن كۇرەسۋدە مۇعالىمدەر ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جاس ۇرپاق اراسىنداعى ناركوتيزمگە قارسى ءىس-قيمىلعا بۇكىل قوعام بولىپ جۇمىلۋ كەرەك. مەن بۇل تۋرالى جاقىندا قاۋىپسىز كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا ايتتىم. ءبىراق، ەڭ باستىسى، ءارتۇرلى ستيمۋلياتورلارمەن اۋەستەنۋ، ءتىپتى ول زيانسىز بولسا دا، ءتۇبى جارعا جىعاتىنىن بالالار مەن جاستارعا ءتۇسىندىرۋ قاجەت. زياندى زاتتاردى تۇتىنۋ نەمەسە ۆيرتۋالدى ويىندار ارقىلى شىندىقتان اجىراپ، قيالعا ەرىك بەرۋ ادامدى اينالاسىنا جەكسۇرىن قىلىپ، قوعامنان شەتتەتەدى.
شىن مانىندە، مۇنداي جاندار ءوز بولاشاعىنا بالتا شابادى. ولار جاقسى جۇمىس تاۋىپ، بەرەكەلى وتباسىن قۇرۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلادى. ءوزىنىڭ دارىنىن كورسەتىپ، بيىك ماقساتتارعا جەتە المايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتىر.
دەگەنمەن، ۇستازدىڭ نازارى بالا وقىتۋ ىسىندە بولۋعا ءتيىس.