ءار ادامنىڭ داۋسى - ەل بولاشاعىن ايقىندايتىن تاڭداۋ
قوستاناي. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا قازاقستاننىڭ الداعى ونداعان جىلدارداعى ورنىقتى دامۋىنىڭ بەرىك ىرگەتاسى بولماق. جۇمىسشى ەڭبەگى - مەملەكەتتىڭ نەگىزى، ال ەڭبەكقورلىق ەلدىڭ باستى قۇندىلىقتارىنىڭ بىرىنە اينالۋى ءتيىس. بۇل ۇستانىم Eurasian Resources Group قۇرامىنداعى سوكولوۆ- سارىباي تاۋ-كەن ءوندىرۋ بىرلەستىگى ا ق ۇجىمىنا جاقىن.
بۇگىندە كاسىپورىننىڭ وندىرىستىك الاڭدارىندا 12 مىڭنان استام قىزمەتكەر ەڭبەك ەتەدى. كەنشىلەر جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋى ەلىمىزدىڭ وسىعان دەيىنگى دامۋ كەزەڭىن قورىتىندىلاپ، مەملەكەت دامۋىنىڭ جاڭا ساتىسىنا جول اشاتىنىنا سەنىمدى.
ۇجىم وكىلدەرىنىڭ پىكىرىنشە، كونستيتۋتسيالىق رەفورما - باسىمدىقتار جۇيەسىنىڭ ناقتى كورىنىسى. سونىڭ ىشىندە تۇراقتىلىق، باسقارىمدىلىق جانە بىرىزدىلىك قاعيداتتارى ەرەكشە مانگە يە.
سونىمەن قاتار «ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى - مەملەكەتتىڭ مىندەتى» دەگەن نورمانىڭ بەكىتىلۋى ءوندىرىس سالاسى ءۇشىن ماڭىزدى شەشىم رەتىندە باعالانىپ وتىر. قىزمەتكەرلەر وندىرىستەگى ادام ومىرىنە ءقاۋىپ توندىرەتىن ەكونوميكالىق ماقساتتاردى نەمەسە سالانىڭ ەرەكشەلىگىن ەشبىر جاعدايدا اقتاۋعا بولمايتىنىن اتاپ وتەدى. ەندىگى جەردە مەملەكەت پەن جۇمىس بەرۋشى جاراقاتتانۋ، وندىرىستىك اپاتتار مەن كاسىبي اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋعا تىكەلەي جاۋاپتى بولادى.
- كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەر تەك بۇگىنگى كۇننىڭ ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتى دامۋدىڭ العىشارتتارىن ايقىندايدى. ونەركاسىپ سالاسى ءۇشىن بۇل ايرىقشا ماڭىزدى. مۇندا ادام، ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى، الەۋمەتتىك تۇراقتىلىق جانە ەكونوميكالىق ورتانىڭ ساپاسى ءسوز بولىپ وتىر، - دەدى شۋحرات يبراگيموۆ. - جاڭا كونستيتۋتسيا ەڭبەك ادامىنىڭ ءرولىن نىعايتادى. جاۋاپكەرشىلىك تەپە- تەڭدىگىن قالىپتاستىرىپ، ءوندىرىستى دامىتۋ مەن قىزمەتكەرلەر مۇددەسىن قورعاۋ ءوزارا بايلانىستى مىندەتكە اينالادى. سوندىقتان رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ - ءار ازاماتتىڭ ەل دامۋىنىڭ ەرتەڭگى باعىتىن ايقىندايتىن سانالى تاڭداۋى.
تاۋ-كەن كاسىپورنىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردىڭ ءمانىن تۇسىنەتىنىن جانە ولاردى قولداۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ولار قازاقستاندىقتاردى الداعى رەفەرەندۋمعا قاتىسىپ، ءوز تاڭداۋلارىن جاساۋعا شاقىردى.