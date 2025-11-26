ءانشى مۇقاسان شاحزادايەۆ قاماۋعا الىندى - جان احماديەۆ
كەشە مۇقاسان شاحزادايەۆتىڭ پوليتسيادان قاشىپ جۇرگەنى ايتىلعان ەدى. «نۇر-مۇقاسان» توبىنىڭ جاڭا ءانشىسى عالىمجان سۇلەيمەندى ەسىنەن تاڭعانشا ۇرعان مۇقاسان شاحزادايەۆقا قاتىستى جاڭا اقپارات پايدا بولدى، - دەپ جازدى Aikyn.kz.
كەشە مۇقاسان شاحزادايەۆتىڭ پوليتسيادان قاشىپ جۇرگەنى ايتىلعان ەدى. بۇگىن ونىڭ قامالعانى تۋرالى مالىمەت شىقتى. بۇل تۋرالى بلوگەر جان احماديەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ايتتى.
«قايىرلى تاڭ، قاسقىر مىنەز قازاعىم! كۇنى كەشە بىزگە مۇقاسان شاحزادايەۆتىڭ ۇستالىپ، ۋاقىتشا تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالعانى جايلى اقپارات جەتتى. عالىمجان مىرزا سوڭىنا دەيىن بارامىز دەپ وتىر. مەن ونىڭ ارەكەتىن دۇرىس دەپ سانايمىن. وعان كومەكتەسىپ، ادىلدىككە جەتۋىنە بارىمىزدى سالامىز. سىزدەردەن دە قولداۋ كەرەك، قازاق ەلى»، - دەدى جان احماديەۆ.
جابىرلەنۋشىنىڭ قورعاۋشىسى ينگا يمانباي عالىمجان سۇلەيمەننىڭ جاعدايى اۋىر ەكەنىن جەتكىزدى. ايتۋىنشا، وعان وتا جاسالعان. ول اۋرۋحانادا بولعاننان كەيىن ءدال قازىر تەرگەۋ، بەتتەستىرۋ جۇمىستارىنا قاتىسا الماعان.
جابىرلەنۋشىنىڭ زاڭگەرى ينگا يمانبايدىڭ ايتۋىنشا، «نۇر-مۇقاسان» توبىنىڭ ەكس-ءانشىسى مۇقاسان شاحزادايەۆتىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
«عالىمجان ماسەلەنى كەلىسىممەن شەشكىسى كەلىپ، جاعدايدى سويلەسىپ تالقىلاۋ ءۇشىن شاحزادايەۆتىڭ ۇيىنە بارعان. الايدا اڭگىمە بىردەن جانجالعا ۇلاسقان. شاحزادايەۆ پەن ونىڭ ەكى دوسى عالىمجانعا شابۋىل جاساپ، اۋىر جاراقاتتاعانىن ايتىپ وتىر. شاحزادايەۆ ءتىپتى سول ساتتە ماس بولعان كورىنەدى»، - دەيدى ينگا يمانباي.
زاڭگەردىڭ سوزىنشە، عالىمجاننىڭ مۇرنى مەن قولى سىنعان. سونداي-اق ينگا يمانباي مۇقاسان شاحزادايەۆتىڭ بىرنەشە كۇننەن بەرى بايلانىسقا شىقپاي وتىرعانىن العا تارتقان بولاتىن.
ال جابىرلەنۋشى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا رەسمي شاعىم تۇسىرگەن.
الماتى قالاسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، جابىرلەنۋشىنىڭ ارىزى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
«2025 -جىلى 22-قاراشادا ناۋرىزباي اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا جەرگىلىكتى تۇرعىن ازامات م. جانە وزگە دە بىرنەشە تۇلعالاردىڭ تاراپىنان وعان دەنە جاراقاتىن سالۋ دەرەگى بويىنشا ارىزبەن جۇگىندى. قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان كەشەندى تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ وبەكتيۆتىلىكتى، تولىقتىقتى جانە جان-جاقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ قاعيداتتارىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا ءتيىستى شارالار قابىلدانادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.