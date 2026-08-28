مۇعالىمدەرگە 1-قىركۇيەكتە گۇل اپارۋعا بولا ما؟ مينيسترلىك وكىلى جاۋاپ بەردى
استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەكتە مەكتەپ اۋماعىندا مۇعالىمدەرگە گۇل جانە وزگە دە سىيلىقتار بەرۋگە بولمايدى.
بۇل تۋرالى و ك ق بريفينگىندە وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ايتتى.
«جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا حات جولدادىق. مەكتەپ قابىرعاسىندا گۇل جانە قانداي دا ءبىر سىيلىقتار تارتۋ ەتۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى. ءبىز مۇنى ارنايى كورسەتتىك. سوندىقتان بۇعان ەشقانداي قاجەتتىلىك جوق»، - دەدى شىنار اقپاروۆا.
بۇدان بولەك، 1-قىركۇيەكتە بارلىق مەكتەپتە ءبىرىڭعاي سىنىپ ساعاتتارى وتكىزىلەدى. كوللەدجدەردە كۋراتورلىق ساعاتتار ۇيىمداستىرىلادى. شىنار اقپاروۆانىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ۇزاقتىعى شامامەن 45 مينۋت بولادى.