KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مۇعالىمدەرگە 1-قىركۇيەكتە گۇل اپارۋعا بولا ما؟ مينيسترلىك وكىلى جاۋاپ بەردى

    استانا. قازاقپارات – 1-قىركۇيەكتە مەكتەپ اۋماعىندا مۇعالىمدەرگە گۇل جانە وزگە دە سىيلىقتار بەرۋگە بولمايدى.

    гүл сыйлау
    سۋرەت: istockphoto.com

    بۇل تۋرالى و ك ق بريفينگىندە وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ايتتى.

    «جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا حات جولدادىق. مەكتەپ قابىرعاسىندا گۇل جانە قانداي دا ءبىر سىيلىقتار تارتۋ ەتۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى. ءبىز مۇنى ارنايى كورسەتتىك. سوندىقتان بۇعان ەشقانداي قاجەتتىلىك جوق»، - دەدى شىنار اقپاروۆا.

    بۇدان بولەك، 1-قىركۇيەكتە بارلىق مەكتەپتە ءبىرىڭعاي سىنىپ ساعاتتارى وتكىزىلەدى. كوللەدجدەردە كۋراتورلىق ساعاتتار ۇيىمداستىرىلادى. شىنار اقپاروۆانىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ۇزاقتىعى شامامەن 45 مينۋت بولادى.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور