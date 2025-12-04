ءالىمحان ۇلىنىڭ سالماعىندا قازاق بوكسشىسى چەمپيوندىق جەكپە-جەككە شىعاتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - كاسىپقوي بوكسشى مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆقا (20- 0، 11 ك و) ورتا سالماقتاعى WBC چەمپيونى، دومينيكاندىق كارلوس ادامەسپەن (24- 1- 1، 18 ك و) مىندەتتى تيتۋلدىق جەكپە-جەك بەلگىلەندى. بۇل تۋرالى Sports.kz حابارلايدى.
نۇرسۇلتانوۆ WBC نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماق رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىندا تۇر جانە چەمپيوندىق بەلدىككە رەسمي ۇمىتكەر مارتەبەسىنە يە.
«بۇگىن WBC كونۆەنسياسىندا مىندەتتى جەكپە-جەكتەر بويىنشا جىل سايىنعى سەسسيا ءوتتى. تومەندە سول جيىندا بەكىتىلگەن ءبىرقاتار جەكپە- جەكتەردى كورە الاسىزدار»، - دەپ جازادى The Ring باسىلىمى Instagram پاراقشاسىندا.
مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆ سوڭعى رەت 2023 -جىلدىڭ كۇزىندە تاشكەنتتە رينگكە شىعىپ، چيليلىك حۋليو الاموستى تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىز شەشىمىمەن جەڭگەن بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، كەشە ورتا سالماقتاعى WBO/IBF تۇجىرىمدامالارىنىڭ چەمپيونى، قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن WBA چەمپيونى، كۋبالىق ەريسلاندي لارا اراسىنداعى جەكپە-جەك توقتاتىلعان ەدى. دوپينگ-تەست قورىتىندىسى بويىنشا ءالىمحان ۇلىنىڭ سىناماسىنان تىيىم سالىنعان زات تابىلعان.