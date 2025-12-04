ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:24, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءالىمحان ۇلىنىڭ سالماعىندا قازاق بوكسشىسى چەمپيوندىق جەكپە-جەككە شىعاتىن بولدى

    استانا. KAZINFORM - كاسىپقوي بوكسشى مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆقا (20- 0، 11 ك و) ورتا سالماقتاعى WBC چەمپيونى، دومينيكاندىق كارلوس ادامەسپەن (24- 1- 1، 18 ك و) مىندەتتى تيتۋلدىق جەكپە-جەك بەلگىلەندى. بۇل تۋرالى Sports.kz حابارلايدى.

    Мейірім Нұрсұлтанов Ташкентте чилилік боксшыны жеңді
    Фото: prosports.kz

    نۇرسۇلتانوۆ WBC نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماق رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىندا تۇر جانە چەمپيوندىق بەلدىككە رەسمي ۇمىتكەر مارتەبەسىنە يە.

    «بۇگىن WBC كونۆەنسياسىندا مىندەتتى جەكپە-جەكتەر بويىنشا جىل سايىنعى سەسسيا ءوتتى. تومەندە سول جيىندا بەكىتىلگەن ءبىرقاتار جەكپە- جەكتەردى كورە الاسىزدار»، - دەپ جازادى The Ring باسىلىمى Instagram پاراقشاسىندا.

    مەيىرىم نۇرسۇلتانوۆ سوڭعى رەت 2023 -جىلدىڭ كۇزىندە تاشكەنتتە رينگكە شىعىپ، چيليلىك حۋليو الاموستى تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىز شەشىمىمەن جەڭگەن بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، كەشە ورتا سالماقتاعى WBO/IBF تۇجىرىمدامالارىنىڭ چەمپيونى، قازاقستاندىق جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن WBA چەمپيونى، كۋبالىق ەريسلاندي لارا اراسىنداعى جەكپە-جەك توقتاتىلعان ەدى. دوپينگ-تەست قورىتىندىسى بويىنشا ءالىمحان ۇلىنىڭ سىناماسىنان تىيىم سالىنعان زات تابىلعان.

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار