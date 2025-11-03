ءالىمحان ۇلى مەن لارا جەكپە-جەگىنىڭ جەڭىمپازى الدىن الا بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات – IBF تۇجىرىمى بويىنشا ءبىرىنشى ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى باحرام مۋرتازاليەۆ 6-جەلتوقساندا ا ق ش- تا وتەتىن جانىبەك ءالىمحان ۇلى مەن ەريسلاندي لارانىڭ كەزدەسۋىنە بولجام جاسادى.
ورتا سالماقتاعى بۇل ايقاستا ءۇش بىردەي بەلبەۋ ساراپقا سالىنادى.
«جانىبەك پەن لارانىڭ جەكپە-جەگى قالاي وتەتىنىن ناقتى ايتۋ قيىن. ەگەر جانىبەك شابۋىلعا شىقسا، وتە قىزىقتى ايقاس بولادى. لارا ادەتتە قارسىلاسىنىڭ قيمىلىنا قاراپ جۇمىس ىستەيدى، جانىبەك تە سولاي. ال ەگەر جانىبەك ءوزى ءبىرىنشى نومىرمەن بوكستاسسا، وندا كورەرمەن ءۇشىن قىزىقتى جەكپە-جەك بولماق. ەگەر ايقاس تاكتيكالىق تۇرعىدا وتسە، وندا جانىبەك ۇپاي سانىمەن جەڭىسكە جەتەدى»، - دەدى باحرام مۋرتازاليەۆ.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى - ورتا سالماقتا WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى، ال ونىڭ قارسىلاسى ەريسلاندي لارا - WBA بەلبەۋىنىڭ يەگەرى.