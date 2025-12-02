ءالىمحان ۇلى - لارا ايقاسى: ايلا جەڭە مە، كۇش پە؟
استانا. قازاقپارات – 6-جەلتوقسان قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر تاريحي جەكپە-جەكتىڭ كۋاسى بولادى. ءبىر كەزدەرى گەننادي گولوۆكين ءۇشىن جەكسەنبى كۇنگى تاڭعى ۇيقىسىن قيىپ، تەلەديدارعا تەلمىرەتىن وتانداستارىمىز بۇل جولى سول قارقىن مەن سول ءداستۇردى ۇزبەي جالعاپ كەلە جاتقان جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ءۇشىنشى چەمپيوندىق اتاعىنا تالاسىن تاماشالايدى.
ءيا، بۇل - ءبىر كوزىمىز ساعاتقا، ءبىر كوزىمىز سان-انتونيوعا اۋاتىن تاڭ.
ءبىز عانا ەمەس، بۇل ايقاستى ءالىمحان ۇلىنىڭ ءوزى دە ۇزاق كۇتتى. جۇرتتىڭ سىنىنا دا، باسقا سالماققا اۋىسۋ تۋرالى كەڭەسىنە دە قۇلاق اسقان جوق. ءسويتىپ اقىرى ماقساتىنا جەتتى. ۇزاق كەلىسسوز، توقتاپ قالعان مامىلە، قايتا باستالعان كەلىسىم... ءبىراق جەرلەسىمىز تاباندىلىق تانىتتى. وسىلايشا، 32 جاستاعى قازاق چەمپيونىنىڭ WBA بەلبەۋىنىڭ يەسى ەريسلاندي لارامەن شارشى الاڭداعى كەزدەسۋىنە دە ساناۋلى كۇن قالدى. بۇل كۇنى ءۇش بىردەي بەلبەۋ ساراپقا سالىنسا، سونىڭ ەكەۋى - WBO مەن IBF جانىبەككە تيەسىلى.
لارا - ايلا مەن تاجىريبە، جانىبەك - كۇش پەن جاڭا ءداۋىر
42 جاستاعى كۋبالىق ەريسلاندي لارانى الەم بوكسىنداعى تەحنيكاسى مەن تاجىريبەسى تاماشا ۇيلەسىم تاپقان بىلعارى قولعاپ شەبەرى دەپ ايتۋعا بولادى. ونىڭ «امەريكالىق ارمان» اتانۋى دا بەكەر ەمەس: تالاي جىل بويى ءبىرىنشى جانە ورتا سالماقتا مەنمىن دەگەن مىقتىلاردىڭ مىسىن باسقان ايلاكەر بوكسشى. ەكىنشى نومىرمەن جۇمىس ىستەۋ، قارسىلاسىن ساستىراتىن دجەبتەرى، قاشىقتىقتى كەرەمەت باقىلاۋ - مۇنىڭ ءبارى لارانىڭ ستيلىندەگى باستى قارۋى.
ءبىراق بۇل جولى ول مۇلدە وزگە مەكتەپ وكىلىمەن جۇدىرىقتاسادى. 32 جاستاعى جانىبەكتىڭ بوكسىنان اگرەسسيا، قىسىم، جىلدامدىق، ورتا قاشىقتىقتاعى تولاسسىز شابۋىلدى كورۋگە بولادى. Boxing-data باسىلىمى ايتۋلى ايقاس الدىندا Qazaq Style-عا بىلاي دەپ باعا بەرگەن ەدى:
ءالىمحان ۇلى - توقتاۋسىز قىسىم، اگرەسسيا جانە %71 نوكاۋت كورسەتكىشىمەن قارسىلاسىن ەش قيىندىقسىز جەڭە الاتىن كۇش يەسى.
بۇل كەزدەسۋ - ەكى ستيلدىڭ قاقتىعىسى عانا ەمەس، ەكى ءداۋىردىڭ ايقاسى. ساراپشىلار دا سولاي دەيدى.
ESPN جۋرناليسى بەرناردو پيلاتتي:
ەگەر جانىبەك ورتالىقتى باقىلاۋىندا ۇستاسا، وندا نوكاۋتپەن جەڭۋگە دە قاۋقارلى. ال ەگەر جەكپە-جەك ىرعاعىن لارا ورناتسا، ايقاس ءىش پىستىرارلىق، سويتە تۇرا ءالىمحان ۇلى ءۇشىن قيىن وتەدى، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى.
جانىبەك نوكاۋتتان باسقاسىنا كوڭىلى تولمايتىنىن تالايدان بەرى دالەلدەپ كەلەدى. ءتىپتى سوڭعى ەكى كەزدەسۋىندە دە قارسىلاستارىن تىرپ ەتكىزبەدى. بىلتىر سيدنەيدە جاڭا زەلانديا وكىلى اندرەي ميحايلوۆيچ سازايىن تارتتىرسا، ال بيىل استانادا فرانسۋز اننۋەل نگاميسسەنگەنىڭ لايىقتى قارسىلىق كورسەتۋگە شاماسى جەتكەن جوق. جۇدىرىعى توقپاقتاي ءالىمحان ۇلىنان انشەيىندە اۋزىن جاپپايتىن «چەمپيونداردىڭ» ءوزى قاشقاقتايتىنى سوندىقتان. بىلدەي ءبىر بەلبەۋدىڭ يەسى بولا تۇرا شارشى الاڭدا كوگالا قويداي سابالىپ، ماسقارا بولعانىن كىم قالاسىن.
قازاق كاسىپقوي بوكسىنىڭ تامىرى مەن ساباقتاستىعى
ۆاسيلي جيروۆ
جانىبەكتىڭ بۇگىنگى مارتەبەسى جوق جەردەن پايدا بولا سالعان دۇنيە ەمەس. قازاقستاننىڭ كاسىپقوي بوكستاعى تاريحى - ۇلكەن جول. ال سول جولدى العاش بولىپ سالعان - ۆاسيلي جيروۆ. «بالقاش جولبارىسى» قازاق بوكسىنىڭ ستيلىن وليمپيادادا عانا ەمەس، كاسىپقوي بوكس شارشى الاڭىندا دا الەمگە تانىتقان ادام. 1999-جىلى ارتۋر ۋيليامسقا ەش مۇمكىندىك قالدىرماستان، IBF چەمپيونى اتاندى. سونان سوڭ جەتى رەت بەلبەۋىن قورعادى.
بەيبىت شۇمەنوۆ
ايقارا اشىلعان ەسىككە بەيبىت شۇمەنوۆ تە جۋان جۇدىرىعىمەن كىرىپ كەلدى. ءتورت جىل بويى WBA بەلبەۋىن ۇستاپ تۇرعان الىپ. ول 2010-جىلى كامپيلونى جەڭىپ، تيتۋلدى يەلەندى، ال اتاعىن بەس رەت قورعادى.
جانات جاقيانوۆ
قازاق كاسىپقوي بوكسىنداعى سەنساتسيالىق ەسىمدەردىڭ ءبىرى دەپ ءدال وسى جانات جاقيانوۆتى ايتۋعا بولاتىن شىعار. ول گولوۆكين نەمەسە جيروۆ سەكىلدى وليمپيادا ويىندارىندا اتوي سالعان جوق. سويتە تۇرا تاريحتا ءوز اتىن قالدىرا بىلگەن بوكسشى.
جاقيانوۆ جەڭىل سالماقتا چەمپيوندىق بەلبەۋگە تەك ءبىر رەت يەلىك ەتتى. 2017-جىلى جانات امەريكاندىق ۋوررەنمەن وتكەن كەزدەسۋدە كەرەمەت كامبەك جاساپ، بوكس الەمىن دۇرسىلكىندىردى. ءبىرىنشى راۋندتا ەكى رەت نوكداۋنعا ءتۇسىپ قالعانىنا قاراماستان، تىزگىندى قولىنا الىپ، جەڭىمپاز اتاندى.
دەگەنمەن ەكى تيتۋل ءۇشىن وتكەن كەلەسى كەزدەسۋىندە بريتانيالىق بارنەتتكە ەسە جىبەرىپ، كارەراسىن ءتامامدادى.
گەننادي گولوۆكين
ال گەننادي گولوۆكين (GGG) - قازاقستان بوكسىنىڭ التىن ءداۋىرى. ازىرگە WBA ،WBC ،IBF سەكىلدى ءۇش بەلبەۋدى قاتار يەلەنگەن جالعىز وتاندىق بوكسشى. ءالىمحان ۇلى الداعى كۇندەرى GGG- ءدىڭ بيىگىن باعىندىرادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. ورتا سالماقتاعى ساۋاتتى قورعانىس، الەمدى تاڭعالدىرعان نوكاۋتتار سەرياسى - وسىنىڭ ءبارى گولوۆكيننىڭ ەسىمىمەن تىكەلەي بايلانىستى. ايتپاقشى، جەرلەسىمىزدىڭ شارشى الاڭعا ورالۋىن كۇتىپ جۇرگەندەر ءالى دە بار. داڭقتى بوكسشىنىڭ ءوزى دە كارەراسىنداعى نۇكتەنى قويۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
ال ەندى سول ءداۋىردىڭ ءىزىن جالعاعان جاڭا ليدەر بار. ول - جانىبەك ءالىمحان ۇلى. مۇنى گولوۆكيننىڭ ءوزى دە قۋانا مويىندايدى.
جانىبەك - ورتا سالماقتا ناعىز كوشباسشى بولاتىن بوكسشى. وعان تەك جەڭىس تىلەيمىن! - دەدى اڭىز سپورتشى.
لارا وزىنە سەنىمدى، ال ستاتيستيكا نە دەيدى؟
ساراپشىلار كۋبالىق بىلعارى قولعاپ شەبەرىنىڭ تاجىريبەسىن العا تارتقانىمەن، ونىڭ جاسى كەلگەنىن، جانىبەك سەكىلدى قارسىلاسىنىڭ ادىمىن اشتىرمايتىن بوكسشىعا ايلا تابۋى قيىنعا سوعاتىنىن ايتىپ جاتىر. ءبىراق ەريسلاندي ءۇنسىز قالعان جوق، ءالىمحان ۇلىن دا، وزىنە كۇمانمەن قاراعانداردى دا جازالايتىنىن تىلگە تيەك ەتتى.
ادامدار جانىبەكتى ەڭ قاۋىپتى قارسىلاس دەپ ويلاي بەرسىن. سولاردىڭ جەكپە-جەكتەن كەيىن نە ايتاتىنىن كورەيىك. مەن جەڭەمىن. بالكىم ۇزاققا سوزباي-اق نوكاۋتقا جىبەرەرمىن، بالكىم سوڭىنا دەيىن جالعاسار، قالاي بولعاندا دا ادەمى جەڭىسىمە كۋا بولاسىزدار، - دەيدى كۋبالىق ارداگەر.
قازىر لارانىڭ جاسى 42 دە. ءبىراق ونى وسال دەي المايسىڭ، ونىڭ ۇستىنە سوڭعى ەكى جەكپە-جەگىن دە نوكاۋتپەن اياقتاعان: دەنني گارسيا مەن مايكل زەرافانى مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭدى. سوندىقتان ونىڭ تاجىريبەسىنە سۇيەنىپ سويلەتىن ءجونى بار.
جاستىق، جىلدامدىق، سوڭعى جىلدارداعى بەلسەندىلىك - مۇنىڭ ءبارى جانىبەكتىڭ «ءسوزىن سويلەپ تۇر».
قازاقستاندىق تانىمال باپكەر يۋري چەرنوبروۆكين دە Qazaq Style-دى ايقىن فاۆوريت سانايدى. ول جانىبەكتىڭ ەريسلانديدىڭ ابدەن سىلىكپەسىن شىعاراتىنىنا سەنىمدى.
جانىبەك ۇتاتىنىنا كۇمانىم جوق. نە ۇپاي سانىمەن جەڭۋى مۇمكىن، نە 10-12-راۋندتاردا جەكپە-جەكتى تورەشى توقتاتۋى مۇمكىن.
ءۇش بەلبەۋ جانە ابسوليۋتتى چەمپيوندىققا اپارار جول
بۇل ايقاس جانىبەك ءۇشىن فينال ەمەس، جولدىڭ ورتاسى عانا دەپ سەنەمىز. سەبەبى وسى كەزدەسۋدەن سوڭ IBF ۇيىمى وستين «اممو» ۋيليامستى مىندەتتى قارسىلاس رەتىندە تاعايىنداپ وتىر. ەددي حيرننىڭ ايتۋىنشا:
7-جەلتوقساندا جەڭىسكە جەتكەن بوكسشى ۋيليامسپەن مىندەتتى تۇردە جەكپە-جەك وتكىزۋى ءتيىس.
ال كەلەسى ماقسات قانداي؟
ءالىمحان ۇلى بۇعان دەيىن دە تالاي ايتقان، ونىڭ باستى ماقساتى - ابسوليۋتتى الەم چەمپيونى اتانۋ. وسى مەجەگە جەتپەي باسقا سالماققا اۋىسپايتىنىن شەگەلەپ ايتقان. سەبەبى قازاقستان تاريحىندا ءبىر دە ءبىر بوكسشى ءتورت بىردەي بەلبەۋگە يەلىك ەتكەن ەمەس. كەزىندە گولوۆكين سوعان جاقىن بولىپ ەدى. ال بۇگىندە سول ميسسيانى جالعاستىرۋشى - جانىبەك ءالىمحان ۇلى. ەندەشە جەرلەسىمىزدىڭ ماقساتىنا جەتۋ جولىنا بىرگە كۋا بولايىق.
ايقاستى قايدان كورەمىز؟
ايتۋلى كەزدەسۋ 6-جەلتوقساندا Qazaqstan جانە Qazsport ارنالارىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى، ال باستالۋى - تاڭعى 6:00.
بۇل تەك اتاق ءۇشىن ايقاس ەمەس. بۇل - جاڭا ءداۋىردىڭ باستالۋى. بۇل - Qazaq Style تاريحقا اينالاتىن ءسات.
