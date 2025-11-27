ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:07, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ءالىمحان ۇلى ءۇش بەلبەۋ ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەك الدىندا جانكۇيەرلەرىنە ۋادە بەردى

    استانا. قازاقپارات - WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى 6-جەلتوقساندا وتەتىن، WBA بەلبەۋىنىڭ يەگەرى كۋبالىق ەريسلاندي لاراعا قارسى ايقاسى قارساڭىندا مالىمدەمە جاسادى.

    Жәнібек Әлімханұлы жекпе-жек алдындағы алғашқы жаттығуын өткізді
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    بوكسشى ءوزىنىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا الداعى قارسىلاسىنىڭ دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، جانكۇيەرلەرىنە ناقتى ۋادە بەردى.

    «لارا مەنىڭ دەڭگەيىمدەگى بوكسشىمەن ءالى جۇدىرىقتاسقان جوق. ول «جانىبەك مەنىڭ دەڭگەيىمدە ەشكىممەن جەكپە-جەككە شىقپادى» دەپتى. ءبىراق مەن دە ايتا الامىن، ول دا مەنىڭ دەڭگەيىمدەگى بوكسشىمەن كەزدەسكەن جوق. مەن جىل نوكاۋتىن جاسايمىن»، - دەپ جازدى جانىبەك ءالىمحان ۇلى.

    بوكسشى جازباسىنا تەڭىز جاعاسىندا تۇسىرىلگەن سۋرەتىن قوسا جاريالاعان.

    شارشى الاڭداعى جەكپە-جەك ورتا سالماقتاعى ءتورت نەگىزگى چەمپيوندىق بەلبەۋدىڭ ۇشەۋى ءۇشىن وتەدى. باسەكە ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىنداعى سان-انتونيو قالاسىندا ورنالاسقان Frost Bank Center ارەناسىندا ۇيىمداستىرىلادى. 42 جاستاعى ەريسلاندي لارا تاجىريبەسى مەن تاكتيكالىق شەبەرلىگىمەن تانىمال جانە جانىبەكتىڭ كارەراسىنداعى ەڭ كۇردەلى قارسىلاستاردىڭ ءبىرى سانالادى.

    بۇعان دەيىن ءالىمحان ۇلى جەكپە-جەك الدىنداعى دوپينگ-تەست ناتيجەسىن جاريالاعان بولاتىن. سونداي-اق ول 6-جەلتوقساندا لارانى قالاي جەڭەتىنىن دە ايتىپ وتكەن ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
