ءالىمحان ۇلى ءۇش بەلبەۋ ءۇشىن وتەتىن جەكپە-جەك الدىندا جانكۇيەرلەرىنە ۋادە بەردى
استانا. قازاقپارات - WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى 6-جەلتوقساندا وتەتىن، WBA بەلبەۋىنىڭ يەگەرى كۋبالىق ەريسلاندي لاراعا قارسى ايقاسى قارساڭىندا مالىمدەمە جاسادى.
بوكسشى ءوزىنىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا الداعى قارسىلاسىنىڭ دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، جانكۇيەرلەرىنە ناقتى ۋادە بەردى.
«لارا مەنىڭ دەڭگەيىمدەگى بوكسشىمەن ءالى جۇدىرىقتاسقان جوق. ول «جانىبەك مەنىڭ دەڭگەيىمدە ەشكىممەن جەكپە-جەككە شىقپادى» دەپتى. ءبىراق مەن دە ايتا الامىن، ول دا مەنىڭ دەڭگەيىمدەگى بوكسشىمەن كەزدەسكەن جوق. مەن جىل نوكاۋتىن جاسايمىن»، - دەپ جازدى جانىبەك ءالىمحان ۇلى.
بوكسشى جازباسىنا تەڭىز جاعاسىندا تۇسىرىلگەن سۋرەتىن قوسا جاريالاعان.
شارشى الاڭداعى جەكپە-جەك ورتا سالماقتاعى ءتورت نەگىزگى چەمپيوندىق بەلبەۋدىڭ ۇشەۋى ءۇشىن وتەدى. باسەكە ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىنداعى سان-انتونيو قالاسىندا ورنالاسقان Frost Bank Center ارەناسىندا ۇيىمداستىرىلادى. 42 جاستاعى ەريسلاندي لارا تاجىريبەسى مەن تاكتيكالىق شەبەرلىگىمەن تانىمال جانە جانىبەكتىڭ كارەراسىنداعى ەڭ كۇردەلى قارسىلاستاردىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇعان دەيىن ءالىمحان ۇلى جەكپە-جەك الدىنداعى دوپينگ-تەست ناتيجەسىن جاريالاعان بولاتىن. سونداي-اق ول 6-جەلتوقساندا لارانى قالاي جەڭەتىنىن دە ايتىپ وتكەن ەدى.