استانا. KAZINFORM - عالىمدارعا ەلىمىزدەگى كەز كەلگەن زەرتحانا قولجەتىمدى بولادى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «ق ر-نىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە عىلىم ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن تانىستىرعان دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ايتتى.
- ۇجىمدىق پايدالانىلاتىن زەرتحانالار تەتىگى ەنگىزىلەدى. بۇل نورما بيۋدجەت ەسەبىنەن ساتىپ الىنعان عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى ءتيىمدى ءارى بارشاعا قولجەتىمدى پايدالانۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى. مىسالى، ءبىر ۋنيۆەرسيتەتتە زاماناۋي زەرتحانا بار. ول زەرتحانا قازاقستاندا نەمەسە تۇتاس وڭىردە بىرەۋ عانا. قازىر ونى تەك سول ۇيىمنىڭ عالىمدارى عانا پايدالانۋدا. ەندى وسى زاڭدا ءدال وسىنداي زەرتحانالاردى باسقا دا عالىمدارعا قولجەتىمدى ەتۋ ءۇشىن «ارنايى ۇجىمدىق پايدالانۋ زەرتحانالارى» دەگەن ۇعىم جانە ءتيىستى تەتىك ەنگىزىلۋدە، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ارنايى اقپاراتتىق جۇيەدە كەز كەلگەن عالىمعا قاي جەردە قانداي زەرتحانا بار، ول قاي ۋاقىتتا بوس جانە وندا قالاي زەرتتەۋ جۇرگىزۋگە بولاتىنى كورسەتىلەدى.
- وسى ارقىلى عىلىمي ينفراقۇرىلىمدى ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك اشىلادى، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، اتالعان زاڭ جوباسى اياسىندا عىلىمي جوبانى باستاۋ مەرزىمىن ناقتى سول كەلىسىمشارت باستالعان كۇننەن بەلگىلەۋ كوزدەلگەن.
اۆتور
مارلان جيەمباي