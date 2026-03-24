عالىمدار ۇيقى رەجيمى مەن ارتىق سالماق اراسىندا بايلانىس بارىن انىقتادى
استانا. قازاقپارات - كۇن ءتارتىبىنىڭ بۇزىلۋى ارتىق سالماق جيناۋعا جانە زات الماسۋدىڭ السىرەۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. مۇنداي قورىتىندىعا ا ق ش-تاعى سولتۇستىك- باتىس ۋنيۆەرسيتەتى مەن ديابەت جانە مەتابوليزم ورتالىعىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى كەلدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ادام اعزاسىنىڭ جۇمىسى سيركادتىق ىرعاقتارعا - ىشكى بيولوگيالىق ساعاتقا تاۋەلدى. ولار ۇيقى مەن سەرگەكتىك كەزەڭدەرىن، دەنە تەمپەراتۋراسىن، گورموندار ءبولىنۋىن، قان قىسىمىن جانە زات الماسۋدى رەتتەيدى. بۇعان دەيىن دە بۇل ىرعاقتاردىڭ بۇزىلۋى سەمىزدىك پەن ءتۇرلى اۋرۋلارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنى بەلگىلى بولعان. الايدا ناقتى مەحانيزم تولىق تۇسىندىرىلمەگەن ەدى.
Nature Metabolism جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋ بۇل ۇدەرىستە ميتوحوندريالاردىڭ، جاسۋشانىڭ «ەنەرگەتيكالىق ستانسيالارىنىڭ» ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن كورسەتتى. عالىمدار ماي جاسۋشالارىن (اديپوتسيتتەردى) زەرتتەي وتىرىپ، جارىق رەجيمى وزگەرگەن كەزدە ميتوحوندريالاردىڭ جۇمىسى السىرەيتىنىن انىقتاعان. سونىڭ سالدارىنان اعزا ەنەرگيانى دۇرىس وڭدەي الماي، ماي جيناۋ پروتسەسى كۇشەيەدى.
بۇل - ادام بۇرىنعىداي تاماقتانسا دا، رەجيم بۇزىلعان جاعدايدا سالماق قوسۋى مۇمكىن دەگەن ءسوز.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، بولاشاقتا ميتوحوندريا جۇمىسىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان تاسىلدەر زات الماسۋدى جاقسارتۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، ۇيقى رەجيمىن بۇزۋ - بايقالمايتىن، ءبىراق سالماق قوسۋعا اپاراتىن باستى فاكتوردىڭ ءبىرى.