عالىمدار تىسجەگىدەن قورعانۋدىڭ قاراپايىم ءادىسىن تاپتى
استانا. قازاقپارات - كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ءتىستى تىسجەگىدەن قورعاۋدى كۇشەيتۋدىڭ قاراپايىم ادىستەرىنىڭ ءبىرىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى Sputnik.kz.
ءبىر ستاقان قاراپايىم سۋ اۋىز قۋىسىنىڭ تابيعي قورعانىس مەحانيزمىن ءبىر ساعاتتا جانداندىراتىنى بەلگىلى بولدى.
ەكسپەريمەنتكە پروفيلاكتيكالىق ستوماتولوگيالىق تەكسەرۋدەن ءوتىپ جاتقان 5 پەن 10 جاس ارالىعىنداعى 105 بالا قاتىستى. العاشقى سىلەكەي تالداۋىنان كەيىن بالالار ءۇش توپقا ءبولىندى: ءبىرىنشىسى 500 ميلليليتر سۋ، ەكىنشىسى 200 ميلليليتر الما شىرىنىن الدى، ءۇشىنشىسى باقىلاۋ توبى رەتىندە قاتىستى. 45-60 مينۋتتان كەيىن زەرتتەۋشىلەر قايتا سىلەكەي ۇلگىلەرىن جيناپ، ولاردى جەتى نەگىزگى پارامەتر بويىنشا تالدادى.
سۋ ىشكەن بالالاردىڭ سىلەكەي قىشقىلدىعى مەن ەمالدى بۇزاتىن فەرمەنتتەردىڭ دەڭگەيى تومەندەگەن. سونىمەن بىرگە ولاردىڭ اۋىز قۋىسىنداعى جەرگىلىكتى يممۋنيتەتكە قاتىساتىن قورعانىش اقۋىزدارى مەن يممۋنوگلوبۋليندەر دەڭگەيى جوعارىلادى. الما شىرىنىن تۇتىنعان جانە ەشقانداي سۇيىقتىق ىشپەگەن بالالاردا مۇنداي اسەر بايقالمادى.
اۆتورلار سۋ سىلەكەيدىڭ رن دەڭگەيىن قالىپقا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىنىن، اۋىز قۋىسىنىڭ جەرگىلىكتى قورعانىسىن قالپىنا كەلتىرەتىنىن جانە وسموليارلىقتى (سىلەكەيدەگى تۇز، قانت، اقۋىز جانە باسقا ەرىگەن زاتتار كونسەنتراتسياسىنىڭ ولشەمى) تومەندەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بالا ءتاتتى سۋسىن ىشكەن كەزدە سىلەكەيدىڭ وسموليارلىعى ارتىپ، ونداعى بەلسەندى زاتتاردىڭ مولشەرىن كوبەيتەدى. بۇل ونىڭ قالىپتى قۇرامى مەن قىزمەتىن بۇزۋى مۇمكىن.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، قانتتى سۋسىنداردى اۋىز سۋمەن الماستىرۋ، اسىرەسە بالالار ءۇشىن ءتىس جەگى مەن قىزىل يەكتىڭ قابىنۋ اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋدىڭ ءتيىمدى جانە قولجەتىمدى ءادىسى بولماق.