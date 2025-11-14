عالىمدار تەمىردى اعزاعا جاقسىراق ءسىڭىرۋدىڭ جولىن تاپتى
استانا. قازاقپارات - شۆەيتساريالىق عالىمدار اعزاداعى تەمىردىڭ ءسىڭۋىن جاقسارتۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن تاپتى. ETH Zurich (شۆەيتساريا جوعارى تەحنيكالىق مەكتەبى) زەرتتەۋشىلەرى سۇلى اقۋىزى نەگىزىندە جاڭا تاعامدىق قوسپا جاساپ شىعاردى. بۇل قوسپا تەمىردىڭ ءسىڭۋىن ەكى ەسە ارتتىرىپ، انەميامەن كۇرەستە ءداستۇرلى پرەپاراتتارعا بالاما بولا الادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nature Food جۋرنالىندا جاريالاندى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، تەمىر تاپشىلىعى - سوزىلمالى شارشاۋ، باس اۋرۋى مەن يممۋنيتەت السىرەۋىنىڭ باستى سەبەبى. الايدا ءدارى- دارمەك نەمەسە باد تۇرىندەگى تەمىر ءجيى ناشار سىڭەدى، سەبەبى كەي تاعامدار مەن اسقازان-ىشەك اۋرۋلارى ونىڭ اعزاعا وتۋىنە كەدەرگى جاسايدى.
ETH Zurich ماماندارى ازىرلەگەن جاڭا قوسپا سۇلى اقۋىزىنىڭ نانوتالشىقتارىمەن قاپتالعان تەمىر نانوبولشەكتەرىنەن تۇرادى. ول ءدامسىز، ءيىسسىز ۇنتاق تۇرىندە بولادى جانە سۋدىڭ ىشىندە ەريدى. عالىمدار ونى سۋعا ارالاستىرىپ نەمەسە تاعامعا، مىسالى، ميۋسليگە قوسىپ ىشۋگە كەڭەس بەرەدى.
كلينيكالىق سىناقتارعا تەمىر تاپشىلىعى بار 52 ايەل قاتىستى. ناتيجەسىندە جاڭا فورمۋلاداعى تەمىردىڭ ءسىڭىرىلۋى ءداستۇرلى تەمىر سۋلفاتىنا قاراعاندا ەكى ەسە جوعارى بولعان.
زەرتتەۋ جەتەكشىسى، سينگاپۋر ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوتسەنتى جيانتاۋ جوۋ اتاپ ءوتتى:
«بۇل قوسىمشانى كۇندەلىكتى اسقا ارالاستىرىپ ءىشۋ وڭاي. ول تەمىر تاپشىلىعىن قاۋىپسىز ءارى ءتيىمدى جولمەن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى».
عالىمدار ەسكە سالدى، تەمىردىڭ تابيعي كوزىنە باۋىر، سيىر ەتى، تەڭىز ونىمدەرى، جۇمىرتقا، بۇرشاق جانە جارما جاتادى.