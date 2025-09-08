عالىمدار تاڭعى اس ىشپەي، كەشكى استى تىم كەش ءىشۋدىڭ زيانىن ايتتى
كوبىنە تاڭعى اس ىشپەيتىن ءارى كەشكى اسىن تىم كەش ىشەتىن ادامداردا وستەوپوروز دامۋ قاۋپى جوعارى. جاپونيا عالىمدارى وسىنداي قورىتىندى شىعاردى. ولاردىڭ زەرتتەۋى Journal of the Endocrine Society (JES) جۋرنالىندا جاريالاندى.
وستەوپوروز - سۇيەكتەردىڭ وڭاي سىنۋى، مورت سىنۋى. تەمەكى شەگۋ، ىشىمدىك ءىشۋ جانە از قوزعالۋ بۇل قاۋىپتى ارتتىرادى. الايدا اۋرۋدىڭ تاماقتانۋ ادەتتەرىمەن بايلانىسى وسى ۋاقىتقا دەيىن از زەرتتەلگەن بولاتىن.
زەرتتەۋ ءۇشىن عالىمدار جاپونيانىڭ ساقتاندىرۋ دەرەكتەر بازاسىنداعى 1 ميلليونعا جۋىق ەرەسەك پاتسيەنتتىڭ (927 مىڭ ادام) مالىمەتتەرىن تالداعان. ناتيجەسىندە شىلىم شەگەتىن، ىشىمدىك ىشەتىن، تاڭعى استى ىشپەي، كەشكى استى تىم كەش ىشەتىن ادامداردا سۇيەك سىنعىشتىعى، وستەوپوروز ءجيى كەزدەسەتىنى انىقتالدى.
«ءبىز تاماقتانۋ ادەتتەرىنىڭ وستەوپوروتيكالىق سىنۋ قاۋپىنە قالاي اسەر ەتەتىنىن باعالاعىمىز كەلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تاڭعى استى ىشپەي، كەشكى اسقا كەش وتىرۋ - وستەوپوروزدىڭ دامۋ ىقتيمالدىعىن ارتتىراتىنىن انىقتادىق»، - دەدى زەرتتەۋ اۆتورى، مەديتسينا جانە فيلوسوفيا دوكتورى حيروكي ناكادزيما.
«سونىمەن قاتار، مۇنداي ادەتتەر كوبىنە باسقا دا قاۋىپ فاكتورلارىمەن - ۇيقىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگىمەن، تەمەكى شەگۋمەن جانە تومەن فيزيكالىق بەلسەندىلىكپەن قاتار جۇرەتىنىن انىقتادىق»، - دەپ قوستى عالىم.