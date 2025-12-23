عالىمدار سيرەك كەزدەسەتىن گەنەتيكالىق دەرتتىڭ مي جاسۋشالارىن قالاي جوياتىنىن انىقتادى
استانا. قازاقپارات - ميۋنحەندەگى گەلمگولتس اتىنداعى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ عالىمدارى تۇقىم قۋالايتىن سيرەك اۋرۋ - سەداگاتا تيپىندەگى سپونديلومەتافيزارلىق ديسپلازيانىڭ (SSMD) مي جاسۋشالارىنىڭ جاپپاي جويىلۋىنا قالاي اكەلەتىنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Cell عىلىمي جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەسىندە بۇل ۇدەرىستە فەرروپتوز دەپ اتالاتىن جاسۋشالىق ءولىم مەحانيزمى شەشۋشى ءرول اتقاراتىنى بەلگىلى بولدى.
عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، GPX4 گەنىندەگى مۋتاتسيا جاسۋشالاردىڭ ءوزىن-ءوزى جويۋ پروتسەسىن ىسكە قوسادى. بۇل تەمىردىڭ شامادان تىس جينالۋىنا جانە جاسۋشا مەمبرانالارىنىڭ توتىعۋ ارقىلى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى ءوربيدى. تاجىريبەلەر بارىسىندا مۋتاتسياعا ۇشىراعان تىشقانداردا نەيرونداردىڭ بىرتىندەپ قابىنۋى مەن جويىلۋى بايقالعان. ءدال وسى مەحانيزم SSMD دياگنوزى قويىلعان ناۋقاستاردىڭ تەرى جاسۋشالارىنان الىنعان نەيرونداردا جانە زەرتحانادا وسىرىلگەن مي ورگانويدتارىندا دا قايتالانعان.
GPX4 فەرمەنتى قالىپتى جاعدايدا قورعانىش قىزمەتىن اتقارىپ، ءليپيدتى پەروكسيدتەردى بەيتاراپتاندىرادى جانە جاسۋشا مەمبرانالارىنىڭ بۇزىلۋىنا جول بەرمەيدى. الايدا بۇل قورعانىس تەتىگى ىستەن شىققان كەزدە جاسۋشالار توتىعۋ سترەسىنە توتەپ بەرە الماي، ولىمگە ۇشىرايدى. زەرتتەۋ جەتەكشىسى ماركۋس كونرادتىڭ ايتۋىنشا، GPX4 فەرمەنتى مەمبرانا بويىمەن قوزعالىپ، ءقاۋىپتى مولەكۋلالاردى زالالسىزداندىراتىن «سەرفەرگە» ۇقسايدى.
SSMD وتە سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋ بولعانىمەن، عالىمدار بۇل جاڭالىقتىڭ ماڭىزى الدەقايدا كەڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اقۋىزداردى تالداۋ بارىسىندا فەرروپتوز مەحانيزمى التسگەيمەر، پاركينسون جانە حانتينگتون اۋرۋلارىنداعى نەيروندىق ۇدەرىستەرمەن ۇقساس ەكەنى انىقتالعان. بۇل ءارتۇرلى نەيرودەگەنەراتيۆتى دەرتتەردىڭ تۇپكى نەگىزىندە ورتاق جاسۋشالىق جويىلۋ تەتىكتەرى جاتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، الىنعان دەرەكتەر بولاشاقتا نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردى ەمدەۋدىڭ جاڭا تەراپيالىق نىساندارىن انىقتاۋعا جول اشۋى مۇمكىن.