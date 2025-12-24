عالىمدار سىرداريا وزەنى باسسەينىندە اۋقىمدى زەرتتەۋ جۇرگىزىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - فرانسۋز دامۋ اگەنتتىگىنىڭ (AFD) گرانتى ەسەبىنەن ارالدى قۇتقارۋ حالىقارالىق قورى اتقارۋشى كوميتەتى سىرداريا وزەنى باسسەينىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىندا اۋقىمدى زەرتتەۋلەر ۇيىمداستىردى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، باسسەين اۋماعىن گيدرومودۋلدەر بويىنشا ايماققا جىكتەۋ كليماتتىق دەرەكتەرگە، توپىراق سيپاتتامالارىنا جانە وزگە دە تابيعي، سونداي-اق يرريگاتسيالىق- شارۋاشىلىق ەرەكشەلىكتەرگە سايكەس قايتا تۇزەتىلىپ جاتىر.
قازاقستاندا جوبا اۋماعى تۇركىستان وبلىسىندا 550 مىڭ گەكتار جانە قىزىلوردا وبلىسىندا 254 مىڭ گەكتار سۋارمالى جەردى قامتيدى. دەرەكتەردى ءدال ءارى تولىق جيناۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا سپۋتنيكتىك زەرتتەۋلەرمەن قاتار تولىق اۋقىمدى جەرۇستى زەرتتەۋلەرى مەن ولشەۋلەر باستالدى.
جەرۇستى دالالىق زەرتتەۋلەر مەن باقىلاۋلار تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىنداعى ءتورت پيلوتتىق ۋچاسكەدە جۇرگىزىلىپ جاتىر. جوباعا قازاق سۋ شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى جانە وزبەكستاندا ورنالاسقان ورتالىق ازيا مەملەكەتارالىق سۋ شارۋاشىلىعىن ۇيلەستىرۋ كوميسسياسىنىڭ عىلىمي-اقپاراتتىق ورتالىعى قاتىسىپ جاتىر.
سىرداريا وزەنى باسسەينىن گيدرومودۋلدەر بويىنشا ايماققا جىكتەۋ گەواقپاراتتىق جۇيەلەر مەن جەردى قاشىقتان زوندتاۋ دەرەكتەرىن پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن سۋارمالى ەگىنشىلىكتى دامىتۋ جوسپارلارىن ازىرلەۋ بارىسىندا، سونىڭ ىشىندە سۋ رەسۋرستارىن تۇتىنۋدى وڭتايلاندىرۋ، سىرداريا باسسەينىندە سۋدى پايدالانۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ ونىمدىلىگىن كوبەيتۋ، توپىراقتىڭ تۇزدانۋى مەن جەر دەگراداتسياسىن ازايتۋ، سونداي-اق وڭىردەگى ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋ ماقساتىندا پايدالانۋ جوسپاردا بار. جوبانى 2026 -جىلى اياقتاۋ كوزدەلىپ وتىر.
- ارال- سىرداريا باسسەينىندە قازاقستانداعى سۋارمالى جەرلەردىڭ 35 پايىزدان استامى ورنالاسقان، سۋ رەسۋرستارىنا تۇسەتىن جۇكتەمە وتە جوعارى، ال اۋىل شارۋاشىلىعى قاجەتتىلىكتەرىنە الىناتىن سۋ ۇلەسى 98 پايىزعا دەيىن جەتەدى. قازىرگى ۋاقىتتا قولدانىلىپ جۇرگەن گيدرومودۋلدەر بويىنشا ايماققا جىكتەۋ سوڭعى 40 جىلدا بولعان ەلەۋلى وزگەرىستەردى، تابيعي-كليماتتىق جانە توپىراق جاعدايلارىن، سونداي-اق جەرلەردىڭ مەليوراتيۆتىك جاي-كۇيىن ەسكەرمەيدى. وسىعان بايلانىستى قولدانىستاعى شەكارالاردى قايتا قاراۋ جانە سۋارۋ رەجيمدەرىن تۇزەتۋ ماسەلەسى وزەكتى، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات مومىشەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاڭا سۋ كودەكسى ونەركاسىپكە ءاربىر تەكشە مەتردى ۇنەمدەۋدى مىندەتتەيتىنىن جازعان ەدىك.