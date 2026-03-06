عالىمدار پسيحيكالىق دەنساۋلىققا قاتتى زيان تيگىزەتىن دەمالىس ءتۇرىن اتادى
استانا. قازاقپارات - ءار ادام ءارتۇرلى دەمالادى. بىرەۋلەر تازا اۋادا سەرۋەندەۋدى ۇناتادى، باسقالارى دوستارىمەن ۋاقىت وتكىزگەندى قالايدى. دەگەنمەن كوپشىلىگى ءۇشىن دەمالىس كوبىنە تەلەديدار نەمەسە تەلەفون قاراۋمەن شەكتەلەدى. ال عالىمدار بۇل دەنساۋلىققا زيان ەكەنىن ايتادى.
ماماندار اتاپ وتكەندەي، ەكران الدىندا وتىرىپ دەمالۋ، كورىنىپ تۇرعانداي، كوپتەگەن ادامداردىڭ سترەس دەڭگەيىن ازايتا المايدى. سيفرلىق مەديانىڭ اسەرىنەن جۇيكە جۇيەسى تۇراقسىز كۇيدە بولادى: نازار، ەموتسيالار مەن سەنسورلىق وڭدەۋ ۇنەمى بەلسەندى بولىپ، ءتىپتى تىنىشتىقتا نەمەسە قوزعالماي وتىرعاندا دا ورگانيزم تىنىشتالمايدى.
سوندىقتان پسيحولوگيالىق تۇرعىدان ەڭ زيان دەمالىس - ۇزاق ۋاقىت بويى ەكرانعا قاراۋ، ول جۇيكە جۇيەسىنە شامادان تىس جۇكتەمە بەرەدى جانە شىنايى تىنىعۋعا مۇمكىندىك بەرمەيدى.