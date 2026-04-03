عالىمدار ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتۋدىڭ توسىن ءتاسىلىن ايتتى
استانا. KAZINFORM – عالىمدار ەستە ساقتاۋ قابىلەتى مەن مي قىزمەتىن جاقسارتۋدىڭ توسىن ءتاسىلىن اتادى، ول - ىشەك ميكروفلوراسىن قالىپقا كەلتىرۋ. زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، «ىشەك - مي» ءوسى نەيرومەدياتورلار مەن ماي قىشقىلدارى ارقىلى جۇمىس ىستەپ، ادامنىڭ ەستە ساقتاۋ قابىلەتى مەن كوڭىل كۇيىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
حالىقارالىق عالىمدار توبى جۇرگىزگەن 15 كلينيكالىق زەرتتەۋگە 4 275 ادام قاتىسقان. ناتيجەسىندە ىشەك ميكروبيوتاسىن ماقساتتى تۇردە وزگەرتۋ كوگنيتيۆتىك فۋنكتسيالاردى - جادىنى، ويلاۋ جىلدامدىعىن جانە جالپى مي جۇمىسىن جاقسارتاتىنى انىقتالدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا بىرنەشە ءادىس قاراستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، جەرورتا تەڭىزى ديەتاسى سياقتى وسىمدىككە باي جانە پايدالى مايلاردى قامتيتىن تاماقتانۋ ۇلگىلەرى، كومىرسۋى از كەتوگەندىك ديەتا، سونداي- اق پروبيوتيكتەر مەن ومەگا-3 سەكىلدى قوسپالار قولدانىلعان. ەڭ راديكالدى ءتاسىل رەتىندە فەكالدى ميكروبيوتا ترانسپلانتاتسياسى دا زەرتتەلدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي شارالار ىشەكتەگى پايدالى باكتەريالاردىڭ سانىن ارتتىرىپ، قىسقا تىزبەكتى ماي قىشقىلدارىنىڭ ءتۇزىلۋىن كوبەيتەدى جانە ميداعى قابىنۋ پروتسەستەرىن ازايتادى. بۇل ءوز كەزەگىندە كوگنيتيۆتىك قابىلەتتەردىڭ جاقسارۋىنا ىقپال ەتەدى.
دەگەنمەن، ساراپشىلار مۇنداي ادىستەردىڭ تيىمدىلىگى اۋرۋدىڭ باستاپقى كەزەڭىندە جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ال التسگەيمەر اۋرۋى اسقىنعان جاعدايدا اسەرى شەكتەۋلى بولادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، ىشەك دەنساۋلىعىنا ەرتە كوڭىل ءبولۋ قارتايۋمەن بايلانىستى مي قىزمەتىنىڭ السىرەۋىن باياۋلاتۋدىڭ جانە نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋدىڭ ماڭىزدى جولى.