ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    07:17, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    عالىمدار: سمارتفوندى كوپ قولدانۋ تاۋەلدىلىك ەمەس، ادەت قانا

    استانا. قازاقپارات - سمارتفونعا تاۋەلدىلىك تۋرالى اقپاراتتار شىندىققا جاناسا بەرمەيدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، راسىندا تاۋەلدىلىك بەلگىلەرى حالىقتىڭ نەبارى %2  ىندا عانا بايقالادى. ال قالعان %98 جاعدايدا بۇل - تەك ادەت: ادام ءوزىن ىڭعايسىز، جالعىز سەزىنگەن كەزدە لەنتاعا قاراي ۇمتىلادى، دەپ حابارلايدى  nature.com.

    فوتو: freepik.com

    زەرتتەۋگە 1200 دەن اسا الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى قاتىسقان. ناتيجەسىندە كوپتەگەن ادامدار وزدەرىن «تاۋەلدىمىن» دەپ ارتىق باعالايتىنى انىقتالدى. ءدال وسى ويدىڭ ءوزى جاعدايدى ۋشىقتىرادى: ادام ءوز مىنەز-قۇلقىن باقىلاۋعا قابىلەتى تومەن دەپ سەزىنە باستايدى.

    عالىمدار مۇنى مەديانىڭ الەۋمەتتىك جەلىنى ءجيى «تاۋەلدى ەتەتىن» دەپ اتاۋىمەن بايلانىستىرادى. ەكىنشى كەزەڭدەگى ەكسپەريمەنت تە مۇنى دالەلدەدى: Instagram قولدانۋدى «تاۋەلدىلىك» دەپ ءتۇسىندىرۋ ادامنىڭ ءوزىن-ءوزى كىنالاۋىن كۇشەيتىپ، پايدالانۋدى ازايتۋعا ىنتاسىن تومەندەتكەن.

    زەرتتەۋشىلەر ءتيىمدى ءتاسىل - وزىمىزگە ادال بولۋ دەيدى: «مەن ءدال وسىنداي ساتتەردە تەلەفوندى كوپ ۇستايمىن» دەپ مويىنداۋ الدەقايدا پايدالى. بۇل باقىلاۋدى ءوز قولىمىزعا قايتارىپ، ادەتتى وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

     

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
