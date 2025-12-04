عالىمدار: سمارتفوندى كوپ قولدانۋ تاۋەلدىلىك ەمەس، ادەت قانا
استانا. قازاقپارات - سمارتفونعا تاۋەلدىلىك تۋرالى اقپاراتتار شىندىققا جاناسا بەرمەيدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، راسىندا تاۋەلدىلىك بەلگىلەرى حالىقتىڭ نەبارى %2 ىندا عانا بايقالادى. ال قالعان %98 جاعدايدا بۇل - تەك ادەت: ادام ءوزىن ىڭعايسىز، جالعىز سەزىنگەن كەزدە لەنتاعا قاراي ۇمتىلادى، دەپ حابارلايدى nature.com.
زەرتتەۋگە 1200 دەن اسا الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىسى قاتىسقان. ناتيجەسىندە كوپتەگەن ادامدار وزدەرىن «تاۋەلدىمىن» دەپ ارتىق باعالايتىنى انىقتالدى. ءدال وسى ويدىڭ ءوزى جاعدايدى ۋشىقتىرادى: ادام ءوز مىنەز-قۇلقىن باقىلاۋعا قابىلەتى تومەن دەپ سەزىنە باستايدى.
عالىمدار مۇنى مەديانىڭ الەۋمەتتىك جەلىنى ءجيى «تاۋەلدى ەتەتىن» دەپ اتاۋىمەن بايلانىستىرادى. ەكىنشى كەزەڭدەگى ەكسپەريمەنت تە مۇنى دالەلدەدى: Instagram قولدانۋدى «تاۋەلدىلىك» دەپ ءتۇسىندىرۋ ادامنىڭ ءوزىن-ءوزى كىنالاۋىن كۇشەيتىپ، پايدالانۋدى ازايتۋعا ىنتاسىن تومەندەتكەن.
زەرتتەۋشىلەر ءتيىمدى ءتاسىل - وزىمىزگە ادال بولۋ دەيدى: «مەن ءدال وسىنداي ساتتەردە تەلەفوندى كوپ ۇستايمىن» دەپ مويىنداۋ الدەقايدا پايدالى. بۇل باقىلاۋدى ءوز قولىمىزعا قايتارىپ، ادەتتى وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.