عالىمدار سۋدى مۇنايدان تازارتۋعا ارنالعان كوپ رەتتىك پوليمەر جاسادى
استانا. KAZINFORM - سانكت-پەتەربور مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ الدىڭعى قاتارلى ينجەنەرلىك مەكتەبىنىڭ حيميكتەرى سۋدان مۇنايدى سىڭىرە الاتىن ماتەريال جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى ۋنيۆەرسيتەت پورتالى.
پوليمەر قابىقشاسى بەرىك، سۋعا باتپايدى جانە قايتا پايدالانۋعا بولادى. سوربەنت - مۇناي ونىمدەرىنەن جاسالعان، قالىڭدىعى ءبىر ميكروننان از كوپتەگەن تالشىقتان تۇراتىن يكەمدى قابىقشا. ولار لاستاۋشى زاتتاردى ءتيىمدى سىڭىرەتىن گۋبكا ءتارىزدى قۇرىلىمدى جاسايدى.
پوليمەر مۇناي داقتارىمەن جاناسقاندا مايدى ءسىڭىرىپ، بىرتىندەپ قارايا تۇسەدى. تازالاۋ اياقتالعاننان كەيىن قابىقشانى سىعىپ، جۋىپ، قايتا پايدالانۋعا بولادى، ال الىنعان مۇناي ودان ءارى پايدالانۋعا جارامدى بولىپ قالادى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بەس تازالاۋ سيكلىنەن كەيىن ماتەريالدىڭ ءسىڭىرىلۋ قابىلەتى تەك %15-20 عا تومەندەيدى.
- ءبىز ونىڭ تيىمدىلىگىن مۇناي مەن مۇناي ونىمدەرىنىڭ ءارتۇرلى فراكتسيالارىندا سىناپ كوردىك. ءسىڭىرىلۋى وتە جوعارى. موتور مايى ءۇشىن بۇل ماتەريالدىڭ ءبىر گرامىنا - 40 گرامم ماي. ال شيكى مۇناي ءۇشىن بۇل ءبىر گرامعا - 20 گرامم، - دەدى سانكت- پەتەربۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ الدىڭعى قاتارلى ينجەنەرلىك مەكتەبى Smart Ecotechnologies سەكتورىنىڭ جەتەكشى مامانى اناستاسيا نوسوۆا.
سىناقتار شىنايىعا ۇقساس جاعدايلاردا جۇرگىزىلدى: تەڭىز سۋىنىڭ تۇزدىلىعى بار سۋ +4°C دەيىن سالقىنداتىلدى، ال ارنايى قۇرالدار سۇيىقتىق پەن تولقىنداردىڭ قوزعالىسىن مودەلدەدى. پوليمەر باتىپ كەتپەي، جاڭبىرلى اۋا رايىندا جانە قاتتى تولقىن جاعدايىندا دا سۋ بەتىندە قالدى. جەڭىل، بەرىك جانە يكەمدى، ونى ەڭ قيىن جاعدايلاردا دا قولدانۋعا بولادى.
ۋنيۆەرسيتەت عالىمدارى بۇل ازىرلەمە ەكولوگيالىق اپاتتارعا قارسى كۇرەستە ءتيىمدى قۇرالعا اينالۋى مۇمكىن دەپ سانايدى جانە ونىڭ الەۋەتتى قولدانىلۋ سالالارىن زەرتتەۋدى جالعاستىرىپ وتىر.