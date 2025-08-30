عالىمدار ەرەكشە قىزعىلت-سارى اكۋلا تابىلعانىن جاريا ەتتى
عالىمدار كوستا-ريكا جاعالاۋىنان ەرەكشە جارقىن قىزعىلت- سارى ءتۇستى اكۋلانى انىقتادى.
كوستا-ريكا جاعالاۋىندا عالىمدار الەمدە العاش رەت رەسمي تۇردە تىركەلگەن قىزعىلت- سارى ءتۇستى «اكۋلا- نيانكانى» اۋلاپ، قايتا تەڭىزگە جىبەردى. مۇنداي ادەتتەن تىس ءتۇس جىرتقىشتىڭ گەنەتيكالىق ەكى سيرەك مۋتاتسياسىنىڭ ۇيلەسۋىنەن پايدا بولعان.
بۇل ەرەكشە جاراتىلىس تورتۋگەرو ۇلتتىق پاركىندە زەرتتەۋ بارىسىندا كەزدەيسوق ۇستالعان. عالىمدار ونى سۋرەتكە ءتۇسىرىپ، بىردەن ەركىندىككە جىبەرگەن. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بەدەلدى Marine Biodiversity جۋرنالىندا جاريالاندى.
يحتيولوگتاردىڭ پىكىرىنشە، اكۋلانىڭ ادەتتەن تىس كرەمدى-قىزعىلت ءتۇسى كسانتەزيزم مەن البينيزم دەرتىنىڭ سالدارىنان بولعان. وسى فاكتورلاردىڭ قوسىندىسى بالىققا ەرەكشە رەڭك بەرگەن.
جارقىن ءتۇس اكۋلانى تابيعي كامۋفلياجىنان ايىرعانىمەن، ماماندار ونىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا اسەر ەتپەيدى دەپ سانايدى، ويتكەنى بالىق ءقازىردىڭ وزىندە جەتىلگەن جاسقا جەتكەن. مۋتاتسيانىڭ ىقتيمال سەبەپتەرىنە عالىمدار تۋىستىق شاعىلىسۋدى، كۇيزەلىستى نەمەسە گورموندىق تەڭگەرىمسىزدىكتى جاتقىزادى.
turkystan.kz