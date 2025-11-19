عالىمدار قاتەرلى ىسىك قاۋپىن ارتتىراتىن 2 ءونىمدى اتادى
استانا. قازاقپارات - ديەتولوگ نيكول ەندريۋس ادام اعزاسىندا راك اۋرۋلارىنىڭ دامۋ قاۋپىن ناقتى ارتتىراتىن ەكى تاعام ءتۇرىن اتادى. ماماننىڭ ايتۋىنشا، الكوگول مەن وڭدەلگەن ەت ونىمدەرى - قاتەرلى ىسىكتىڭ دالەلدەنگەن سەبەپشىسى. بۇل تۋرالى Daily Mirror باسىلىمى جازدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ەندريۋس قانت، ۇن ونىمدەرى نەمەسە وسىمدىك مايلارى راكقا تىكەلەي اسەر ەتپەيتىنىن ايتتى. ال شۇجىق، جۇجىق، حوت-دوگ جانە بەكون سەكىلدى قايتا وڭدەلگەن ەت ونىمدەرى ىشەك وبىرىنىڭ قاۋپىن ەداۋىر ارتتىرادى.
«مۇنداي تاعامداردى از مولشەردە جەۋدىڭ ءوزى توق ىشەك ىسىگىنىڭ دامۋ ىقتيمالدىعىن كوبەيتەدى»، - دەيدى ول.
سونداي-اق ديەتولوگ الكوگولدەن تولىق باس تارتۋعا كەڭەس بەردى. سەبەبى سپيرت اعزادا ىدىراعان كەزدە جەتىگە جۋىق قاتەرلى ىسىك ءتۇرىن (ونىڭ ىشىندە ىشەك پەن ءسۇت بەزى راگى) تۋدىراتىن ۋلى قوسىلىستار پايدا بولادى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، راكتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تابيعي تاعامدارعا نەگىزدەلگەن دۇرىس تاماقتانۋ، كوكونىس پەن جەمىستى ءجيى تۇتىنۋ جانە الكوگول مەن وڭدەلگەن ەتتەن باس تارتۋ - ەڭ ءتيىمدى ءتاسىل.