عالىمدار قارتايۋدى باياۋلاتۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن تاپتى
استانا. قازاقپارات - بىرنەشە ءتىل ءبىلۋ ادام اعزاسىنداعى قارتايۋ پروتسەسىن تەجەيدى. بۇل تۋرالى Nature Aging جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەلەرى دالەلدەيدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
حالىقارالىق عالىمدار توبى 27 ەۋروپا ەلىنىڭ 51 بەن 90 جاس ارالىعىنداعى 86 مىڭ ادامنىڭ دەرەگىن تالداعان. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە تەك ءبىر تىلدە سويلەيتىندەردىڭ كوگنيتيۆتىك جانە فيزيكالىق قارتايۋ قاۋپى بىرنەشە ءتىل بىلەتىن ادامدارعا قاراعاندا شامامەن ەكى ەسە جوعارى ەكەنى انىقتالدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كوپ ءتىلدى ءبىلۋ جۇيكە جۇيەسىنىڭ يكەمدىلىگىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى جانە ەستە ساقتاۋ مەن قيمىل-قوزعالىس قابىلەتىنىڭ بۇزىلۋىنىڭ الدىن الادى. بۇل اسەرى تۇراقتى فيزيكالىق بەلسەندىلىك پەن الەۋمەتتىك قارىم-قاتىناستىڭ پايداسىمەن تەڭ.
عالىمدار ءومىر سالتى، تاماقتانۋ جانە مادەني فاكتورلار دا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ وتسە دە، بارلىق كورسەتكىشتەردى ەسەپكە العاننان كەيىن دە كوپتىلدىلىكتىڭ وڭ اسەرى ساقتالعان.
وكلەند ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ستيۆەن مەي:
«الەم حالقىنىڭ 50-75 پايىزى ەكى نەمەسە ودان دا كوپ تىلدە سويلەيدى. الايدا اعىلشىن تىلىندە سويلەيتىن ەلدەردىڭتۇرعىندارىنىڭ كوبى - مونولينگۆ. سوندىقتان قوستىلدىلىكتىڭ وسىنداي قورعانىس اسەرى ولار ءۇشىن كۇتپەگەن جاڭالىق بولۋى مۇمكىن»، - دەدى.