عالىمدار قاراپايىم دامدەۋىشتىڭ زور پايداسى بارىن انىقتادى
عالىمدار كۋركۋمانىڭ نەگىزگى زاتى - كۋركۋمين مەن امينقىشقىل تريپتوفاندى بىرىكتىرىپ قولدانعانۋ ولاردىڭ ءارقايسىسىن جەكە پايدالانعاننان دا كۇشتى اسەر بەرەتىنىن بايقادى. Nutrients جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەلەرى تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەردە كورسەتىلدى.
يازۆا ءتارىزدى كوليت جاسالعان جانۋارلاردا بۇل قوسپا اۋرۋدىڭ بەلگىلەرىن ايتارلىقتاي السىرەتتى: تىشقاندار از سالماق تاستادى (%9,7− قارسى %17,1−)، قان ارالاس ءىش ءوتۋ سيرەك بايقالدى، ال ىشەكتىڭ ۇزىندىعى مەن قۇرىلىمى ساقتالدى. سونداي-اق، ىشەكتىڭ قورعانىش توسقاۋىلى قالپىنا كەلىپ، قابىنۋ مەن توتىعۋ سترەسسىنىڭ ماركەرلەرى تومەندەدى.
ميكروبيوتا دا وزگەردى - پايدالى باكتەريالار كوبەيىپ، قىسقا تىزبەكتى ماي قىشقىلدارى ارتتى، Firmicutes/Bacteroidetes اراقاتىناسى جاقساردى. عالىمدار مۇنى كۋركۋميننىڭ قابىنۋدى باسۋىمەن جانە تريپتوفان مەتابوليتتەرىنىڭ AhR- سيگنالىن بەلسەندىرۋىمەن تۇسىندىرەدى.
ازىرگە بۇل قورىتىندىلار جانۋارلارعا جاسالعان تاجىريبەلەرگە نەگىزدەلگەن. الداعى ۋاقىتتا ادامدارعا قاتىستى كلينيكالىق سىناقتار قاجەت: دوزاسىن، كۋركۋميننىڭ جەتكىزىلۋ ءتۇرىن جانە قابىلداۋ ۇزاقتىعىن انىقتاۋ ماڭىزدى.