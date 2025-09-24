ق ز
    10:25, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    عالىمدار قاراپايىم دامدەۋىشتىڭ زور پايداسى بارىن انىقتادى

    عالىمدار كۋركۋمانىڭ نەگىزگى زاتى - كۋركۋمين مەن امينقىشقىل تريپتوفاندى بىرىكتىرىپ قولدانعانۋ ولاردىڭ ءارقايسىسىن جەكە پايدالانعاننان دا كۇشتى اسەر بەرەتىنىن بايقادى. Nutrients جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەلەرى تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەردە كورسەتىلدى.

    дәмдеуіштің зор пайдасы бар
    سۋرەت: istockphoto.com

    يازۆا ءتارىزدى كوليت جاسالعان جانۋارلاردا بۇل قوسپا اۋرۋدىڭ بەلگىلەرىن ايتارلىقتاي السىرەتتى: تىشقاندار از سالماق تاستادى (%9,7− قارسى %17,1−)، قان ارالاس ءىش ءوتۋ سيرەك بايقالدى، ال ىشەكتىڭ ۇزىندىعى مەن قۇرىلىمى ساقتالدى. سونداي-اق، ىشەكتىڭ قورعانىش توسقاۋىلى قالپىنا كەلىپ، قابىنۋ مەن توتىعۋ سترەسسىنىڭ ماركەرلەرى تومەندەدى.

    ميكروبيوتا دا وزگەردى - پايدالى باكتەريالار كوبەيىپ، قىسقا تىزبەكتى ماي قىشقىلدارى ارتتى، Firmicutes/Bacteroidetes اراقاتىناسى جاقساردى. عالىمدار مۇنى كۋركۋميننىڭ قابىنۋدى باسۋىمەن جانە تريپتوفان مەتابوليتتەرىنىڭ AhR- سيگنالىن بەلسەندىرۋىمەن تۇسىندىرەدى.

    ازىرگە بۇل قورىتىندىلار جانۋارلارعا جاسالعان تاجىريبەلەرگە نەگىزدەلگەن. الداعى ۋاقىتتا ادامدارعا قاتىستى كلينيكالىق سىناقتار قاجەت: دوزاسىن، كۋركۋميننىڭ جەتكىزىلۋ ءتۇرىن جانە قابىلداۋ ۇزاقتىعىن انىقتاۋ ماڭىزدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
