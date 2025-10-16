عالىمدار ميدى قالىپقا كەلتىرەتىن دارۋمەندى جاساپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - عالىمداردىڭ پايىمداۋىنشا، جاڭا تابىلعان ك دارۋمەنى نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردى ەمدەۋ تاسىلدەرىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
تەوريا جۇزىندە مۇنداي تەراپيا دەمەنتسيا سياقتى دەرتتەردىڭ ءورشۋىن باياۋلاتىپ قانا قويماي، ولاردىڭ الدىن الۋعا دا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازىر بۇل بولجام عانا، دەگەنمەن التسگەيمەر اۋرۋىنا قارسى ءدارى ىزدەۋ - قازىرگى مەديتسينانىڭ باستى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى. ءومىر ۇزاقتىعىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى بۇل دياگنوز قويىلعان ناۋقاستار سانى كوبەيىپ كەلەدى. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە الەمدە شامامەن 60 ميلليون ادام دەمەنتسيامەن ءومىر ءسۇرىپ جاتىر. ساراپشىلاردىڭ بولجاۋىنشا، 2050-جىلعا قاراي ولاردىڭ سانى 139 ميلليونعا جەتەدى. ال قازىرگى ەمدەۋ تاسىلدەرى تەك اۋرۋدىڭ كەيبىر بەلگىلەرىن جەڭىلدەتىپ، ءومىر ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان، ءبىراق دەرتتى تۇبەگەيلى ەمدەمەيدى.
جاپونياداعى سيباۋرا تەحنولوگيالىق ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى جاڭا قوسىلىس نەيروگەنەز - ياعني جاڭا نەيروندار ءتۇزىلۋىن ىنتالاندىراتىنىن انىقتادى. نەيروندار جۇيكە يمپۋلستارىن تۋدىرىپ، ولاردى تاراتادى. ال ميداعى جاسۋشالاردىڭ جويىلۋى مەن بۇزىلۋى - التسگەيمەر جانە پاركينسون سياقتى اۋىر نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردىڭ باستى سەبەبى.
عالىمدار بۇل ۇدەرىستى كەرى قايتارۋ مۇمكىن ەمەس دەپ ەسەپتەپ كەلگەن. الايدا جاپون زەرتتەۋشىلەرىنىڭ جاڭالىعى نەيرونداردىڭ ولىمىمەن بايلانىستى اۋرۋلاردى رەگەنەراتيۆتى تەراپيا ارقىلى ەمدەۋدىڭ العاشقى قادامى بولۋى ىقتيمال.
ACS Chemical Neuroscience جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، جەتىلدىرىلگەن ك دارۋمەنى مەن رەتينوي قىشقىلىنىڭ (ا دارۋمەنىنىڭ ءتۇرى) قوسىندىسى نەيروگەنەزدى بەلسەندىرەدى. بۇل اسەر mGluR1 رەتسەپتورىن ىسكە قوسۋ ارقىلى جۇرەدى.
تىشقاندارعا جۇرگىزىلگەن تاجىريبەلەر كورسەتكەندەي، جاڭا قوسىلىس تابيعي ك دارۋمەنىنەن الدەقايدا ءتيىمدى بولىپ شىققان جانە ول قان مەن مي اراسىنداعى توسقاۋىل - گەماتوەنتسەفاليكالىق كەدەرگىنى اناعۇرلىم جىلدام ەڭسەرۋگە قاۋقارلى.