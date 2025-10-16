عالىمدار ميداعى قان اينالىمىن جاقسارتاتىن پايدالى شىرىندى انىقتادى
استانا. قازاقپارات - الىقارالىق عالىمدار توبى قارا قاراقات شىرىنى ميدىڭ الدىڭعى بولىگىنە قان اعىمىن ارتتىراتىنىن انىقتادى. بۇل اسەر تىنىش كۇيدە دە، اقىل-وي بەلسەندىلىگى كەزىندە دە بايقالعان. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nutritional Neuroscience جۋرنالىندا جاريالاندى.
تاجىريبەگە 18- 35 جاس ارالىعىنداعى 20 ادام قاتىسقان. ءبىرىنشى جاعدايدا ولار قۇرامىندا 500 ميلليگرام پوليفەنول بار Blackadder سۇرپىنان جاسالعان قارا قاراقات شىرىنىن ىشسە، ەكىنشى جاعدايدا - بەلسەندى زاتى جوق تۋرا سونداي سۋسىن ىشكەن.
35 مينۋتتان كەيىن زەرتتەۋشىلەر ميدىڭ سول جاق الدىڭعى بولىگىندە قاننىڭ وتتەكپەن قانىعۋى ارتقانىن جانە دەزوكسيگەموگلوبين دەڭگەيى تومەندەگەنىن بايقاعان. بۇل ميدىڭ قان جانە وتتەكپەن جاقسىراق قامتاماسىز ەتىلگەنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋ اۆتورى، دوكتور ەنتوني ۋوتسوننىڭ ايتۋىنشا، قارا قاراقات شىرىنى اسىرەسە نازار مەن شەشىم قابىلداۋعا جاۋاپتى سول جاق پرەفرونتالدى قىرتىستىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرعان.
قارا قاراقات انتوتسياندار سياقتى پوليفەنولدارعا باي، ال بۇل زاتتار قان تامىرلارى مەن جۇرەك جۇمىسىنا وڭ اسەر ەتەدى. عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ولار قان تامىرلارىن كەڭەيتەتىن ازوت توتىعىنىڭ ءتۇزىلۋىن كۇشەيتۋى نەمەسە دوفامين مەن سەروتونين دەڭگەيىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن.