عالىمدار مۇكجيدەك شىرىنىنىڭ تاعى ءبىر پايداسىن انىقتادى
استانا. قازاقپارات - مۇكجيدەك شىرىنىن ىشكەندەر پلاتسەبو توبىمەن سالىستىرعاندا انتيبيوتيكتەردى 49 پايىزعا از قولدانعان.
مىڭداعان جىلدار بويى امەريكالىق ۇندىستەر مۇكجيدەكتى ءزار شىعارۋ جولدارى ينفەكسيالارىن ەمدەۋگە پايدالانعان. قازىر دە دارىگەر مۇكجيدەك شىرىنىن وسى ماقساتتا ۇسىنادى، ءبىراق كەي زەرتتەۋشىلەر عىلىمي دالەلدەردىڭ جەتكىلىكسىزدىگىنەن بۇل ادىسكە كۇمانمەن قارايدى. الايدا، اۆستراليانىڭ بوند ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى بۇل پىكىرمەن كەلىسپەيدى.
جاقىندا اتالعان ۋنيۆەرسيتەت عالىمدارى جۇرگىزگەن، 20 زەرتتەۋدەن تۇراتىن مەتا- اناليز مۇكجيدەك شىرىنىنىڭ ز ج ي-دىڭ الدىن الۋدا ءتيىمدى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتتى. سىناق قورىتىندىسى مۇكجيدەك شىرىنىن تۇتىنۋ ز ج ي دەڭگەيىن 27 پايىزعا تومەندەتكەنىن كورسەتتى. سونىمەن قاتار، مۇكجيدەك شىرىنىن ىشكەندەر پلاتسەبو توبىمەن سالىستىرعاندا انتيبيوتيكتەردى 49 پايىزعا از قولدانعان.
بۇل ناتيجە مۇكجيدەك شىرىنى قازىرگى مەديتسيناعا بالاما ەمەس، ءبىراق قايتالاناتىن ينفەكسيالاردى ازايتۋعا جانە بولاشاقتا انتيبيوتيكتەرگە قاجەتتىلىكتى تومەندەتۋگە كومەكتەسەتىنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋشىلەر: «مۇكجيدەك شىرىنى ز ج ي-دىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ءتيىمدى دەپ سانالادى جانە ونى ەمدەۋدىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە قاراستىرۋ كەرەك» دەپ جازادى.