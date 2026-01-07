عالىمدار كولىك جۇرگىزىپ كەلە جاتىپ مۋزىكا تىڭداۋ قاۋىپتى ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. قازاقپارات - جۇرگىزۋشىنىڭ كوبى مۋزىكانى جولداعى سەرىگى سانايدى. ونى كوڭىل كۇيدى كوتەرۋ، شارشاۋدى باسۋ نەمەسە كەپتەلىستەگى سترەسستى ازايتۋ ءۇشىن قوسادى.
زەرتتەۋلەرگە سۇيەنسەك، اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ 80 پايىزدان استامى ءار ساپارىندا مۋزىكا تىڭدايدى، ال جاس جۇرگىزۋشىلەرگە مۋزىكاسىز زەيىن قويۋ قيىنىراق. الايدا عىلىمي دەرەكتەر مۋزىكانىڭ رولىن ءبىرجاقتى قاۋىپسىز دەۋگە بولمايتىنىن كورسەتەدى. بۇل تۋرالى The Conversation جازدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
مەتا-تالداۋلارعا نەگىزدەلگەن دەرەكتەرگە سايكەس، مۋزىكا كەي جاعدايدا كومەكتەسسە، كەي جاعدايدا كەرىسىنشە كەدەرگى كەلتىرەدى. ورتاشا ەسەپپەن العاندا، مۋزىكا تىڭداپ كەلە جاتقان جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق پەن اراقاشىقتىقتى تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋ قيىنعا سوعادى. ال رەاكسيا جىلدامدىعى مەن جولاقتا قوزعالۋ كورسەتكىشتەرى ناقتى جاعدايعا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
مۋزىكا ميعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى دە ارتتىرادى. بۇل جۇرگىزۋشىگە سەرگەكتىك سەزىمىن بەرۋى مۇمكىن، ءبىراق ءبىر مەزەتتە جولدى باقىلاۋ مەن دىبىستى وڭدەۋ اراسىندا باسەكە كۇشەيەدى. شارشاعان ادامعا مۋزىكا ۋاقىتشا كومەكتەسكەنىمەن، ونىڭ اسەرى كوبىنە 15-25 مينۋتتان اسپايدى.
مۋزىكانىڭ قاتتىلىعى مەن سيپاتى دا ماڭىزدى. ورتاشا نەمەسە قاتتى دىبىستا جۇرگىزۋشىلەردىڭ جىلدامدىقتى ءسال ارتتىرۋعا بەيىم بولاتىنى بايقالعان. ال باياۋ ءارى تىنىش اۋەندەر سابىرلى جۇرگىزۋ مانەرىمەن ءجيى بايلانىستىرىلادى. مۋزىكانىڭ تەمپى ءاردايىم شەشۋشى فاكتور بولماسا دا، اگرەسسيۆتى ءارى ەموتسيالىق تۇرعىدا «قاتتى» ترەكتەر كەيبىر جۇرگىزۋشىلەردىڭ تاۋەكەلگە بارۋىن كۇشەيتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋلەردە مۋزىكانى تاڭداۋدىڭ ءوزى دە ۇلكەن ءرول اتقاراتىنى انىقتالعان. جۇرگىزۋشىنىڭ ءوزى تاڭداعان تانىس اۋەندەر ەموتسيالىق كۇيدى رەتتەۋگە كومەكتەسىپ، ازىراق الاڭداتادى. ال ۇنامايتىن نەمەسە ەرىكسىز تىڭدالاتىن مۋزىكا كەرىسىنشە زەيىندى تومەندەتىپ، قاتەلىكتەر مەن جول ەرەجەسىن بۇزۋدىڭ ارتۋىنا اكەلەدى.
ەڭ وسال توپ - تاجىريبەسى از جۇرگىزۋشىلەر. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ولاردا مۋزىكا مەنتالدىق جۇكتەمەنى ايتارلىقتاي كۇشەيتىپ، قاۋىپتى جاعدايلاردى دەر كەزىندە بايقاۋدى قيىنداتادى ءارى جىلدامدىقتى اسىرۋ ىقتيمالدىعىن ارتتىرادى. بۇل اسەر اسىرەسە كوڭىلدى ءارى قارقىندى اۋەندەر كەزىندە انىق كورىنەدى. ال تاجىريبەلى جۇرگىزۋشىلەردە مۇنداي ءقاۋىپ ادەتتە تومەن بولادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مۋزىكاعا تولىق تىيىم سالۋ ءتيىمدى شەشىم ەمەس ەكەنىن اتاپ وتەدى. دەگەنمەن جۇرگىزۋ تاجىريبەسى مەن جول جاعدايىن ەسكەرۋگە كەڭەس بەرەدى. كوپشىلىك ءۇشىن ەڭ قاۋىپسىز نۇسقا - تانىس اۋەندەر، ورتاشا دىبىس دەڭگەيى جانە تىنىش جانرلار. ال جاڭادان كولىك تىزگىندەگەندەرگە تىعىز قوزعالىس، قولايسىز اۋا رايى نەمەسە بەيتانىس باعىتتاردا مۋزىكا دىبىسىن ازايتۋ نەمەسە مۇلدە ءوشىرۋ ۇسىنىلادى.