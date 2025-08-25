10:40, 25 - تامىز 2025 | GMT +5
عالىمدار كوپ جاسايتىن ادامدارعا ورتاق 3 قاسيەتتى انىقتادى
ەپيدەميولوگيا پروفەسسورى كارين موديگتىڭ زەرتتەۋىنە سايكەس، ۇزاق ءومىر سۇرەتىن ادامداردىڭ بىرنەشە ورتاق سيپاتى بار. عالىمدار 1920- 1922 -جىلدارى تۋعان ادامداردى 30 جىل بويى باقىلاپ، ولاردىڭ ءومىرىن تالداعان، دەپ حابارلايدى Newsweek باسىلىمى.
موديگتىڭ ايتۋىنشا، ۇزاق ءومىردىڭ ەڭ كوپ كەزدەسەتىن ءۇش فاكتورى:
1. ساۋ جۇرەك- قان تامىر جۇيەسى
2. ومىرگە دەگەن پوزيتيۆتى كوزقاراس
3. ماقساتى، ومىرلىك ميسسياسى بولۋى
پروفەسسور موديگ بۇل ادامداردىڭ جۇرەك پەن مي اۋرۋلارىنا نەگە ءتوزىمدى ەكەنىن ناقتى ءتۇسىندىرۋ قيىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ويىنشا، باستى سەبەپ - گەنەتيكا مەن ءومىر ءسۇرۋ سالتى.