عالىمدار كۇنىنە قانشا كەلى ەت جەۋ كەرەكتىگىن ايتتى
تاماق تانۋ سالاسىنىڭ ماماندارى The Lancet جۋرنالىندا بايانداما جاريالادى. وندا سالاۋاتتى تاماقتانۋدىڭ نەگىزى - وسىمدىك تەكتەس تاعام بولۋى كەرەكتىگى ايتىلعان. ال ەت - تەك سيرەك، قوسىمشا تاماق رەتىندە پايدالانىلۋى ءتيىس.
باياندامادا ماماندار «نەگىزىنەن وسىمدىككە نەگىزدەلگەن ديەتانى، جانۋار تەكتەس ونىمدەردى قالىپتى مولشەردە جانە قانت، تۇز بەن قانىققان مايلاردى مۇمكىندىگىنشە از تۇتىنۋدى» ۇسىنادى.
دەرەكتەرگە سايكەس، قىزىل ەتتى (سيىر ەتى، شوشقا ەتى، قوي ەتى) تاۋلىگىنە 15 گرامنان ارتىق تۇتىنباۋ ۇسىنىلادى.
ال تاۋلىكتىك نورما بىلاي بولىنەدى:
200 گ كوكونىس،
300 گ جەمىس-جيدەك،
210 گ ءداندى داقىلدار،
250 گ ءسۇت ونىمدەرى،
30 گ بالىق نەمەسە تەڭىز ونىمدەرى،
از مولشەردە اق ەت.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي تاماقتانۋ ۇلگىسى دەنساۋلىقتى جاقسارتادى، ءولىم- ءجىتىم دەڭگەيىن تومەندەتەدى جانە دۇرىس تاماقتانباۋدان تۋىندايتىن سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ دامۋ قاۋپىن كۇرت ازايتادى.