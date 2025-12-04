عالىمدار جەردەن تاعى ءبىر ماگنيت تولقىنىن انىقتادى
استانا. KAZINFORM - جەر بەتىندە تاعى ءبىر G2 دەڭگەيلى ماگنيت تولقىنى بايقالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
رەسەي عىلىم اكادەمياسى عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى كۇن استرونومياسى زەرتحاناسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، جەر بەتىندە ورتاشا دەڭگەيلى G2 ماگنيت تولقىنى انىقتالدى. قازىرگى گەوماگنيتتىك اۋىتقۋلار كۇندەگى تۇراقتى ويىق سوققىسىنان تۋىندايدى.
داۋىل تۋدىرعان ويىق كۇندە كەم دەگەندە ءۇش اي بويى بولدى جانە بۇعان دەيىن كۇننىڭ 27 كۇندىك اينالۋ كەزەڭىنە بايلانىستى پلانەتاعا بىرنەشە رەت اسەر ەتكەن.
بۇرىن بولجانعانداي، گەوماگنيتتىك جاعداي الداعى 1-2 كۇندە تۇراقسىز بولادى.
قازىرگى تولقىننىڭ G3 دەڭگەيىنە دەيىن كۇشەيۋ ىقتيمالدىعى بايقالمايدى، ال G4 جانە ودان جوعارى دەڭگەيگە جەتۋ مۇمكىندىگى نولگە جاقىن.
ايتا كەتەلىك جەر بەتىندە پلانەتالىق اۋقىمدا قۋاتتى ماگنيتتىك داۋىل بولىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.