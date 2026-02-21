عالىمدار: جۇمىسقا دەگەن ماحاببات دەنساۋلىقتى نىعايتادى
استانا. قازاقپارات - جۇمىسىن شىن كوڭىلمەن جاقسى كورەتىن ادامداردىڭ فيزيكالىق دەنساۋلىعى مىقتىراق ءارى مازاسىزدىق پەن دەپرەسسيا دەڭگەيى تومەن بولاتىنى انىقتالدى. مۇنداي قورىتىندىعا University of Alberta عالىمدارى كەلگەن. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Human Resource Management جۋرنالىندا جاريالاندى.
عالىمدار 8 زەرتتەۋ اياسىندا 1800 دەن استام ادامنىڭ فيزيكالىق جانە پسيحيكالىق جاعدايىن باقىلاعان. قاتىسۋشىلار جۇمىسقا دەگەن قۇشتارلىعى، ارىپتەستەرىمەن شىنايى قارىم-قاتىناسى جانە ۇيىمعا ادالدىعى جونىندە ساۋالناما تولتىرعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ادامدى «جۇمىسىن جاقسى كورەتىن» توپقا قوسۋ ءۇشىن وسى ءۇش فاكتور بىردەي بولۋى شارت. ياعني، تەك قىزمەتىن ۇناتۋ جەتكىلىكسىز: ۇجىممەن بايلانىس پەن كومپانياعا دەگەن بەرىلگەندىك تە ماڭىزدى.
ناتيجەسىندە جۇمىسقا جوعارى دەڭگەيدە ىقىلاس تانىتقان ادامداردا ۇيقىسىزدىق، باس اۋرۋى، اسقازان ماسەلەلەرى جانە ءجيى سىرقاتتانۋ كورسەتكىشتەرى سيرەك كەزدەسكەن. سونداي-اق ولار جۇمىسقا كەشىگۋدى ازايتىپ، ۇزاق ۇزىلىستەردى سيرەك جاساعان. ەڭ باستىسى بۇل توپتا مازاسىزدىق پەن دەپرەسسيا دەڭگەيى تومەن بولعان جانە بۇل ءۇردىس ءارتۇرلى كەزەڭدەردە جۇرگىزىلگەن بىرنەشە زەرتتەۋدە دە راستالعان.
زەرتتەۋشىلەر تاعى ءبىر ماڭىزدى جايتتى اتاپ ءوتتى: جۇمىسقا بەرىلگەندىك ەڭبەكقورلىقتىڭ شەكتەن تىس تۇرىنە نەمەسە كاسىبي كۇيزەلىسكە ۇلاسپايدى. ياعني، سۇيىكتى ىسىنە ىنتامەن كىرىسۋ ادامدى كۇيرەتپەيدى، كەرىسىنشە، ونىڭ جالپى ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋى مۇمكىن.