عالىمدار جاساندى ينتەللەكت ارقىلى ويدى وقۋدى ۇيرەندى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار سويلەۋگە قابىلەتى جوق ادامداردىڭ ويشا قۇراستىرعان ءسوز تىركەستەرىن مي يمپلانتى ارقىلى جازىپ الىپ، جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن 74 پايىزعا دەيىنگى دالدىكپەن تانۋعا قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى DW.
زەرتتەۋدە «مي- كومپيۋتەر ينتەرفەيسى» قولدانىلدى: ميعا ەنگىزىلگەن ەلەكترود نەيروندىق بەلسەندىلىكتى تىركەيدى، ال الىنعان سيگنالدار كەيىن ءارتۇرلى قۇرىلعىلاردى باسقارۋ نە ماتىنگە اينالدىرۋ كوماندالارىنا تۇرلەندىرىلەدى. مۇنداي تەحنولوگيانى سالدانعان ناۋقاستار پروتەزدەردى باسقارۋ نەمەسە كومپيۋتەردە جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن پايدالانىپ ءجۇر.
بۇعان دەيىنگى تاجىريبەلەردە قاتىسۋشىلار سوزدەردى ايتۋعا «تىرىسۋى» ءتيىس بولاتىن، بۇل وتە شارشاتاتىن. قازىرگى زەرتتەۋ جۇيەگە ءتۇسىنۋ ءۇشىن ويلاۋ جەتكىلىكتى ەكەنىن كورسەتتى، بۇل سويلەۋ بۇلشىقەتتەرىن قوزعالتپاي-اق كوممۋنيكاتسياعا جول اشادى.
ەكسپەريمەنتكە بۇيىرلىك اميوتروفيالىق سكلەروزعا شالدىققان جانە ينسۋلت سالدارىنان سويلەۋ قابىلەتىن جوعالتقان، قيمىل-قوزعالىسى شەكتەۋلى ادامدار قاتىسقان. دەگەنمەن قاتەلەر دە بار: مىسالى، «ءدامى ەڭ جاقسى دەپ ويلايمىن» دەگەن ويدى جۇيە «مەنىڭشە، بۇل ەڭ ۇزدىك ويىنشى» دەپ قاتە تانىعان جاعداي تىركەلدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، دالدىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن دەرەكتەردى كوبەيتىپ، ۇلگىنى ءار ناۋقاسقا بەيىمدەپ ۇيرەتۋ قاجەت. سوعان قاراماستان، ناتيجە سويلەۋ مۇمكىندىگىن جوعالتقان ادامدار ءۇشىن جاڭا كوممۋنيكاتسيالىق مۇمكىندىكتەر اشاتىنىن كورسەتىپ وتىر.
