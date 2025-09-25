عالىمدار حانتينگتون اۋرۋىنىڭ دامۋىن 4 ەسە باياۋلاتا الدى
استانا. KAZINFORM — ا ق ش پەن ەۋروپانىڭ عالىمدارى جانە دارىگەرلەرى العاش رەت گەندىك تەراپيانىڭ كومەگىمەن ەمدەلمەيتىن حانتينگتون اۋرۋىنىڭ دامۋىن 4 ەسە باسەڭدەتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
جاڭا ءادىستىڭ سىناقتارىن ۇيىمداستىرعان uniQure كومپانياسى ا ق ش پەن ەۋروپادان 2022 -جىلى وتا جاسالىپ، كەيىن ءۇش جىل بويى باقىلاۋدا بولعان ەرىكتى پاتسيەنتتەردە حانتينگتون سىرقاتىنىڭ دامۋ قارقىنى %75 كە باياۋلاعانىن مالىمدەدى.
حانتينگتون اۋرۋىنىڭ العاشقى بەلگىلەرى ادەتتە 30 جاستان كەيىن پايدا بولادى. ناۋقاس بۇل سىرقاتپەن 20 جىلدان ارتىق ءومىر سۇرمەيدى.
- السىرەۋدىڭ ءبىر كەزەڭى، ادەتتە ءبىر جىلعا سوزىلادى. ەمدەلگەننەن كەيىن 4 جىل قاجەت. بۇل پاتسيەنتتەرگە ونداعان جىل ءومىر سىيلايدى. ءبىز ەشقاشان كلينيكالىق پروگرەسستى %75 باسەڭدەتۋدى ارمانداماعان ەدىك، - دەدى ەكسپەريمەنتكە قاتىسۋشى، كلينيكالىق نيەۆرولوگيا پروفەسسورى جانە لوندون ۋنيۆەرسيتەتتىك كوللەدجىنىڭ حانتينگتون اۋرۋى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سارا تابريزي.
ايتا كەتەيىك، قاراعاندىلىق عالىمدار ەرەكشە بيويمپلانتتار ازىرلەپ جاتىر.