ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:52, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    عالىمدار حانتينگتون اۋرۋىنىڭ دامۋىن 4 ەسە باياۋلاتا الدى

    استانا. KAZINFORM — ا ق ش پەن ەۋروپانىڭ عالىمدارى جانە دارىگەرلەرى العاش رەت گەندىك تەراپيانىڭ كومەگىمەن ەمدەلمەيتىن حانتينگتون اۋرۋىنىڭ دامۋىن 4 ەسە باسەڭدەتتى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Хантингтон
    Фото: BBC

    جاڭا ءادىستىڭ سىناقتارىن ۇيىمداستىرعان uniQure كومپانياسى ا ق ش پەن ەۋروپادان 2022 -جىلى وتا جاسالىپ، كەيىن ءۇش جىل بويى باقىلاۋدا بولعان ەرىكتى پاتسيەنتتەردە حانتينگتون سىرقاتىنىڭ دامۋ قارقىنى %75 كە باياۋلاعانىن مالىمدەدى.

    حانتينگتون اۋرۋىنىڭ العاشقى بەلگىلەرى ادەتتە 30 جاستان كەيىن پايدا بولادى. ناۋقاس بۇل سىرقاتپەن 20 جىلدان ارتىق ءومىر سۇرمەيدى.

    - السىرەۋدىڭ ءبىر كەزەڭى، ادەتتە ءبىر جىلعا سوزىلادى. ەمدەلگەننەن كەيىن 4 جىل قاجەت. بۇل پاتسيەنتتەرگە ونداعان جىل ءومىر سىيلايدى. ءبىز ەشقاشان كلينيكالىق پروگرەسستى %75 باسەڭدەتۋدى ارمانداماعان ەدىك، - دەدى ەكسپەريمەنتكە قاتىسۋشى، كلينيكالىق نيەۆرولوگيا پروفەسسورى جانە لوندون ۋنيۆەرسيتەتتىك كوللەدجىنىڭ حانتينگتون اۋرۋى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى سارا تابريزي.

    ايتا كەتەيىك، قاراعاندىلىق عالىمدار ەرەكشە بيويمپلانتتار ازىرلەپ جاتىر.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
