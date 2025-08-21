عالىمدار فۋتبولدا باسپەن ويناۋدىڭ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. قازاقپارات – فۋتبولشىلار دوپتى باسپەن نەعۇرلىم ءجيى قايتارعان سايىن، ولاردىڭ ويلاۋ قابىلەتى سوعۇرلىم تومەندەيدى.
مۇنداي تۇجىرىمعا كانادالىق عالىمدار جۇرگىزگەن زەرتتەۋ نەگىز بولدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
تاجىريبەگە 12-13 جاس ارالعىنداعى ءبىر فۋتبول كومانداسىنىڭ جاس وسپىرىمدەرى قاتىسقان. عالىمدار بالالاردى ءبىر ماۋسىم بويى باقىلاپ، الاڭداتارلىق زاڭدىلىقتى انىقتادى: ءاربىر باسپەن سوعىلعان دوپتىڭ كەرى اسەرى ۋاقىت وتە كەلە جينالا بەرەدى ەكەن.
زەرتتەۋ قالاي جاسالدى؟
دوپتىڭ باسقا قانشالىقتى جيى تيەتىنىن انىقتاۋ ءۇشىن جاس ويىنشىلار جاتتىعۋ مەن ماتچتاردا ارنايى ءتىس قاپتامالارىن (كاپالار) تاعىپ ءجۇردى. سونىمەن قاتار زەرتتەۋشىلەر ويىنداردىڭ بەينەجازباسىن قاراپ، مالىمەتتەردى سالىستىرىپ وتىرعان.
بالالاردىڭ كوگنيتيۆتىك قابىلەتىن تەكسەرۋ ءۇشىن ماۋسىم باسىندا، ءار ءتورت اپتا سايىن جانە ماۋسىم سوڭىندا ارنايى تەستىلەر الىندى. ناتيجەسىندە: ويىنشىلار باسپەن جيى ويناعان سايىن ولاردىڭ رەاكسيا جىلدامدىعى تومەندەي باستاعان. ازىرگە ايىرماشىلىق نەبارى 6 ميلليسەكۋند بولعانىمەن، ەڭ قاۋىپتىسى - بۇل اسەر ماۋسىم سوڭىنا قاراي كۇشەيىپ، جيناقتالىپ كەتكەن.
بەس ايعا سوزىلعان باقىلاۋ بارىسىندا فۋتبولشىلار 1089 رەت باسپەن ويناعانى تىركەلدى. ەڭ قىزىعى - بۇل سوققىلاردىڭ كوپشىلىگى ماتچتاردا ەمەس، جاتتىعۋلاردا تىركەلگەن.
ميعا قانداي زيان كەلتىرەدى؟
م ر ت ناتيجەلەرى ءار سوققىدان كەيىن ميدىڭ الدىڭعى بولىگى زارداپ شەگەتىنىن كورسەتتى. سونداي-اق اق زاتتىڭ قۇرىلىمىندا وزگەرىستەر بايقالىپ، كوگنيتيۆتىك قابىلەت السىرەگەن.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، دوپتى باسپەن قايتارۋ ۇزاق مەرزىمدە اۋىر دەرتكە - سوزىلمالى تراۆماتيكالىق ەنتسەفالوپاتياعا اكەلۋى مۇمكىن. الدىمەن بۇل ءوزىن-ءوزى باقىلاۋدىڭ السىرەۋىمەن، كوڭىل كۇيدىڭ تۇراقسىزدىعىمەن جانە ەستە ساقتاۋ قابىلەتىنىڭ ناشارلاۋىمەن بايقالادى. كەيىننەن دەمەنتسيا نەمەسە پاركينسون اۋرۋىنا ۇلاسۋى ىقتيمال.
نورما بار، ءبىراق ونى ەشكىم ساقتامايدى
جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي فۋتبولشىلاردىڭ ايىنا قانشا رەت باسپەن ويناۋىنا قاتىستى ۇسىنىستار بار. ءبىراق ءىس جۇزىندە نە باپكەرلەر، نە ويىنشىلار بۇل نورمالاردى ۇستانبايدى. كوپشىلىگى ونىڭ سالدارى جايلى ويلامايدى دا.