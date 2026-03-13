عالىمدار ءومىردى شامامەن 10 جىلعا قىسقارتاتىن ادەتتى ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ماسەلەسىن زەرتتەيتىن گەرونتولوگتار ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا كوبىنە گەنەتيكا ەمەس، كۇندەلىكتى ءومىر سالتى اسەر ەتەتىنىن ايتادى. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، كەيبىر ادەتتەر دەنساۋلىققا ايتارلىقتاي زيان كەلتىرىپ، ءومىر جاسىن بىرنەشە جىلعا قىسقارتۋى مۇمكىن.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، تەمەكى شەگۋ - ۇزاق ومىرگە ەڭ ۇلكەن قاۋىپ توندىرەتىن فاكتورلاردىڭ ءبىرى. تەمەكىدەن باس تارتۋ ءومىر ۇزاقتىعىن ارتتىرۋعا جانە دەنساۋلىقتى ساقتاۋعا كومەكتەسەتىن ەڭ ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى سانالادى.
Sarah Jackson, University College London زەرتتەۋشىسى، ءاربىر شەككەن تەمەكى ادامنىڭ ءومىرىن قىسقارتا تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تەمەكىدەن نەعۇرلىم ەرتەرەك باس تارتۋ سوعۇرلىم پايدالى.
ماماندار سونداي-اق دۇرىس تاماقتانباۋ دا دەنساۋلىققا ۇلكەن اسەر ەتەتىنىن ەسكەرتەدى. راتسيوندا كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك از بولىپ، ال زياندى تاعام كوپ بولسا، بۇل ارتىق سالماقتىڭ جينالۋىنا جانە جۇرەك-قانتامىر جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنىڭ ارتۋىنا اكەلەدى.
بۇدان بولەك، ۇزاق ۋاقىت قوزعالىسسىز وتىرۋ، دەنە بەلسەندىلىگىنىڭ ازدىعى جانە ۇيقىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى دە اعزاعا كەرى اسەر ەتەدى. مۇنداي فاكتورلار سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ ءقاۋپىن ارتتىرىپ، قارتايۋ پروتسەسىن جەدەلدەتۋى مۇمكىن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، وسى ادەتتەردىڭ جيىنتىعى ۋاقىت وتە كەلە ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا ايتارلىقتاي زيان كەلتىرىپ، ءومىر ۇزاقتىعىن شامامەن ون جىلعا دەيىن قىسقارتۋى مۇمكىن. سوندىقتان ماماندار ۇزاق ءارى ساپالى ءومىر ءسۇرۋ ءۇشىن ەڭ الدىمەن كۇندەلىكتى ءومىر سالتىنا نازار اۋدارۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.