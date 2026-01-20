عالىمدار ءومىردى بىرنەشە جىلعا قىسقارتاتىن فاكتوردى اتادى
استانا. قازاقپارات - تاۋلىگىنە جەتى ساعاتتان از ۇيىقتاۋ ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا دۇرىس تاماقتانباۋ، قيمىلسىز ءومىر سالتى، جالعىزدىق نەمەسە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جاعدايدان دا قاتتىراق اسەر ەتەدى. بۇل تۋرالى ۇيقى پسيحولوگياسى سالاسىنداعى مامان ەندريۋ ماكحيلل Metro باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
زەرتتەۋشى ارىپتەستەرىمەن بىرگە ۇيقى ۇزاقتىعى مەن ءومىر ءسۇرۋ مەرزىمى اراسىنداعى بايلانىستى زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە، تۇراقتى تۇردە جەتكىلىكسىز ۇيىقتاۋ دەنساۋلىققا ەلەۋلى زيان كەلتىرىپ، ءومىردى بىرنەشە جىلعا قىسقارتۋى مۇمكىن ەكەنى انىقتالعان.
«ۇيقىنىڭ ماڭىزدى ەكەنىن بۇرىننان بىلەتىنبىز، ەندى ونىڭ شەشۋشى ءرولىن ناقتى دالەلدەدىك. مۇمكىندىك بولسا، ادامدار كۇنىنە 7- 9 ساعات ۇيىقتاۋعا ۇمتىلۋى كەرەك»، - دەيدى ماكحيلل.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيقى - دۇرىس تاماقتانۋ مەن بەلسەندى ءومىر سالتى سياقتى نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى.
ماماننىڭ سوزىنشە، كوپ ادام ۇزاق ۋاقىت بويى از ۇيىقتاپ، كەيىن دەمالىس كەزىندە ونىڭ ورنىن تولتىرامىن دەپ ويلايدى. الايدا مۇنداي ادەت ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنا ناقتى كەرى اسەر ەتىپ، بىرنەشە جىلعا قىسقارتۋى ىقتيمال.