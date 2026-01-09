عالىمدار ءتىل ۇيرەنۋ تۋرالى 5 تۇسىنىكتى جوققا شىعاردى
استانا. قازاقپارات - شەت ءتىلىن ۇيرەنۋ تەك گرامماتيكا مەن ءسوز جاتتاۋدان عانا تۇرمايدى. ەرەسەكتەردىڭ كوبى جاڭا ءتىلدى مەڭگەرۋ ۇزاق، قيىن جانە تەك «قابىلەتى بار ادامدارعا» عانا ارنالعان دەپ ەسەپتەيدى. بۇعان كوبىنە مەكتەپتەگى قاتاڭ باعالاۋ، قاتەلەسۋدەن قورقۋ جانە جالىقتىراتىن جاتتاۋلار اسەر ەتەدى. الايدا زاماناۋي زەرتتەۋلەر بۇل تۇسىنىكتەردىڭ باسىم بولىگى شىندىققا جاناسپايتىنىن كورسەتىپ وتىر. بۇل تۋرالى The Conversation پورتالى جازدى.
ءتىل ءبىلىمى سالاسىنداعى ماماندار ادامداردىڭ ءتىل ۇيرەنۋدى كەيىنگە قالدىرۋىنا، ءتىپتى مۇلدە باستاماۋىنا سەبەپ بولاتىن كەمىندە بەس ميفتى اتاپ ءوتتى.
ءبىرىنشى ميف - ءتىلدى ۇيرەنۋ گرامماتيكالىق ەرەجەلەر مەن سوزدەردى جاتتاۋمەن عانا شەكتەلەدى دەگەن تۇسىنىك. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءتىل - ەڭ الدىمەن ادامدار اراسىنداعى قارىم-قاتىناس قۇرالى. ول مادەنيەتپەن، تاريحپەن جانە كۇندەلىكتى ومىرمەن تىعىز بايلانىستى. مۋزىكا، فيلم، ادەبيەت نەمەسە ويىنداردى ءتۇپنۇسقا تىلدە ءتۇسىنۋ ادامنىڭ مادەنيەتارالىق يكەمدىلىگىن دامىتادى. بۇل - وزگە مادەني ورتاداعى ادامدارمەن ەمپاتيا ارقىلى بايلانىس ورناتۋ قابىلەتى.
ەكىنشى ميف - قاتە جىبەرۋگە بولمايدى دەگەن قورقىنىش. رەسمي ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى «دۇرىس» جانە «دۇرىس ەمەس» دەگەن ۇعىمدى كۇشەيتسە دە، شىنايى كوممۋنيكاتسيادا قاتەلىك - قالىپتى قۇبىلىس. ءتىپتى انا تىلىندە سويلەيتىندەر دە ءجيى جاڭىلادى. قازىرگى كوممۋنيكاتيۆتىك ادىستەر ءمىنسىز سويلەۋدەن گورى، ويدى جەتكىزە بىلۋگە باسىمدىق بەرەدى.
ءۇشىنشى ميف - ءتىل ۇيرەنۋ ءۇشىن جاس تىم ۇلكەن دەگەن سەنىم. زەرتتەۋلەر كەرىسىنشە ناتيجە كورسەتەدى: بۇرىن ۇيرەنىلگەن تىلدەر جاڭا ءتىلدى مەڭگەرۋدى جەڭىلدەتەدى. ال موتيۆاتسيا - شەشۋشى فاكتور. ساياحاتقا، جۇمىسقا نەمەسە جەكە قىزىعۋشىلىققا بايلانىستى ءتىل الدەقايدا تەز ءارى جەڭىل ۇيرەنىلەدى.
ءتورتىنشى ميف - ءتىلدى جالعىز ۇيرەنۋ كەرەك دەگەن وي. ماماندار الەۋمەتتىك ورتادا وقۋدىڭ ءتيىمدى ەكەنىن ايتادى. سويلەسۋ كلۋبتارى، ونلاين قاۋىمداستىقتار، دوستارمەن نەمەسە وتباسى مۇشەلەرىمەن بىرگە وقۋ - موتيۆاتسيانى ارتتىرىپ، ناتيجەنى جاقسارتادى. كوپتەگەن ءتىل ۇيرەتۋ قوسىمشالارى دا وقۋدى ۇجىمدىق فورماتتا ۇيىمداستىرادى.
بەسىنشى ميف - ءتىل ۇيرەنۋ مىندەتتى تۇردە كوپ ۋاقىت پەن كۇش تالاپ ەتەدى دەگەن تۇسىنىك. ءيا، جۇيەلىلىك قاجەت. ءبىراق قازىرگى سيفرلىق قۇرالدار بۇل پروتسەستى يكەمدى ەتتى. قىسقا ساباقتار، ويىن ەلەمەنتتەرى مەن كۇندەلىكتى ومىرگە بەيىمدەلگەن فورماتتار ارتىق جۇكتەمەسىز ءبىلىم الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەرەسەك جاس - ءتىل ۇيرەنۋگە كەدەرگى ەمەس. كەرىسىنشە، سانالى ماقسات، ومىرلىك تاجىريبە جانە زاماناۋي تەحنولوگيالار وقۋدى الدەقايدا ناتيجەلى ەتەدى. ەڭ باستىسى - قاتەلەسۋدەن قورىقپاي، ميفتەردەن ارىلۋ.